El Gobierno debe contratar a médicos mexicanos, no a cubanos

“Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro País. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el País… ahora tenemos un déficit de médicos generales y de especialistas…”. Lo anterior lo dijo el lunes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa.

¿No tenemos médicos, como lo aseguró?

Veamos algunos datos oficiales.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que, al segundo trimestre de 2021, había 305 418 médicos ocupados, 54% de ellos eran hombres y 46% mujeres. El 67% de ellos (204 630) son médicos generales y el 33% (100 808) son especialistas en alguna rama de la medicina.

Cada año, 16 500 personas obtienen el título de Médico Cirujano y Partero de alguna de las 165 escuelas de medicina que hay en el País, 105 de ellas debidamente acreditadas por el Consejo Mexicanos para la Acreditación de la Educación Médica (Comaem), que es el organismo responsable de “acreditar los programas académicos de la carrera de medicina de Escuelas y Facultades o instituciones similares, por medio de un dictamen sobre su calidad basado en los resultados de su evaluación”.

Es decir, que durante los primeros tres años del actual Gobierno federal egresaron 49 500 nuevos médicos de esas escuelas y facultades. Si añadimos los 16 500 médicos que se recibieron en el último año a los 305 418 médicos que había hasta junio del año pasado, ahora hay unos 321 918 médicos en el País.

La mayoría de los que se titulan cada año serán generales, ya que la capacidad del sistema nacional de salud para proporcionar estudios de especialidad es limitada.

El año pasado sólo hubo 19 263 plazas disponibles para realizar estudios de especialidad en los hospitales públicos y privados que los ofrecen, pese a que la Secretaría de Salud aseguró que habría 30 000.

49 479 médicos se presentaron para responder el Examen Nacional de Aspirantes para Residencias Médicas (Enarm) que diseña la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (Cifrhs), que es “un organismo colegiado interinstitucional, de consulta, asesoría y apoyo técnico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Salud (SS), así como de otras dependencias e instituciones del Sector Público”, presidida por los titulares de ambas secretarías.

O sea que 30 216 se quedaron con las ganas de ser especialistas. De haber cumplido su promesa el Gobierno de la 4T, sólo hubieran sido 19 479. Lo peor del caso es que un importante porcentaje de ellos abandonará la medicina para ganarse la vida en otra actividad.

Y así ha sido, año tras año, porque los gobiernos del PRI, PAN y ahora el de Morena no invirtieron lo necesario para crear más hospitales de enseñanza.

“No tenemos los médicos que necesitamos en el País” es la razón que dio Andrés Manuel para justificar su decisión de contratar a médicos cubanos.

Es probable que los dos charlatanes que puso al frente de la SS no le han informado que hay cientos, si es que no miles, de médicos mexicanos que han sido despedidos de los que fueron hospitales Covid. ¿Por qué no los contrata a ellos en lugar de los cubanos? ¿|Por qué consiente tanto al dictador en turno de Cuba?

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com