El Gobierno de los muertos

Esta es la mala noticia: El Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya es el más violento de la historia moderna del País. Durante su gestión se han registrado más homicidios dolosos que en las presidencias de sus dos últimos antecesores, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Y aún le quedan poco más de dos años en el poder. Así que ya es imposible llegar a otra conclusión: Su estrategia de seguridad ha sido un fracaso.

De hecho, desde la Revolución Mexicana, en la primera década del siglo 20, y la Guerra Cristera, durante los años 20 del mismo siglo, no se habían reportado tantos asesinatos en un solo Gobierno. Y esta afirmación no está basada en especulaciones ni malas intenciones, está sustentada en cifras oficiales.

No hay otros datos.

La información surge del propio Gobierno de López Obrador. Desde que el Presidente tomó posesión el primero de diciembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2022 (la fecha de corte del último conteo) fueron asesinadas 126 mil 206 personas en México, según las cifras oficiales publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No podemos normalizar este número. Detrás de cada asesinato hay un nombre, un apellido, seres queridos afectados y una vida interrumpida.

Estos 126 mil 206 asesinatos dolosos durante el Gobierno de AMLO ya superan los 124 mil 478 homicidios dolosos durante todo el Gobierno de Peña Nieto, según el mismo Sistema de Seguridad Pública. Y también son más que los 121 mil 683 asesinatos en la presidencia de Felipe Calderón, de acuerdo con información recabada del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Presidente en varias ocasiones ha culpado a los dos gobiernos que le precedieron de crear las condiciones de la actual violencia en el País. Es muy posible: La guerra contra el narcotráfico empezó formalmente en 2006, con Calderón. Y ha enfatizado una ligerísima baja en el porcentaje de homicidios dolosos en los últimos años. También es cierto. Pero es una reducción demasiado pequeña y ya se acabó el tiempo para dar excusas. Es el jefe de Estado desde hace más de tres años y más de 30 millones de mexicanos votaron por él para encontrar una solución a los principales problemas del País. Y no ha podido con la violencia.

AMLO ha fallado en su misión más importante: Garantizar la seguridad de decenas de miles de mexicanos y buscar modos de salvar vidas. Hay que reconocer, por supuesto, que estos fallecimientos no son crímenes de Estado y que el menos contento con estas cifras debe ser el propio López Obrador. Pero si una parte importante de su trabajo era pacificar al País, no ha podido con la chamba.

Fui a la Mañanera del jueves 22 de septiembre, donde le agradecí al Presidente la oportunidad de preguntar con total libertad, y después le pedí que rectificara su estrategia. Pero dijo que no es necesario. “No vamos a cambiar la estrategia, porque nos está dando resultados”, me dijo.

Si algo ha fracasado por tanto tiempo, ¿por qué insistir en lo mismo? Lo que ha hecho hasta ahora -la militarización del País, el paso de la Guardia Nacional a control del Ejército, la política de “abrazos, no balazos” y tratar de concentrarse en las causas de la violencia- no ha funcionado.

Y sin un cambio de rumbo, las cifras y proyecciones sugieren un futuro muy sangriento.

En agosto de este 2022 asesinaron a 2 mil 624 personas. De seguir con cifras así -tomando como referencia el número de asesinatos dolosos de agosto- en los 25 meses de registro de homicidios que le quedan de Gobierno, habría que sumar otros 65 mil 600 asesinatos a los 126 mil 206 que ya se reportaron. Es decir, si las cosas no cambian y rápido, el Gobierno de López Obrador podría terminar el primero de octubre de 2024 (la nueva fecha de entrega de Gobierno) con más de 191 mil muertos. Ese sería su terrible legado.

Esta proyección fatalista debería poner a todos a correr y generar un sentido de urgencia. Pero no lo veo. Como si fuera un cuento de Juan Rulfo, muchos aquí se han acostumbrado a convivir con la muerte.

Las reuniones de las seis de la mañana que mantiene AMLO con su gabinete de seguridad han sido insuficientes y, según los resultados que vemos todos, también han sido poco productivas. Por más reuniones del gabinete que se tengan y por más que AMLO diga que “vamos bien”, muchos mexicanos saben que eso no es cierto.

El 68% de los encuestados recientemente por el diario Reforma asegura que, desde su percepción, la violencia ha aumentado; sólo un 10% contestó que ha disminuido. Y sobre la presencia del crimen organizado, la respuesta es similar: 63% cree que ha aumentado y únicamente el 9% considera que ha disminuido.

Los datos son los datos. Por más que AMLO pretenda dar una imagen positiva de la realidad en sus Mañaneras, la calle está muy dura. Basándonos en las cifras de agosto, en promedio cada día matan a 84 mexicanos.

Pero hay maneras de rectificar el paso y comenzar a detener este desbordamiento de violencia.

Se podría realizar una convención nacional contra la violencia que cuente con la participación de expertos en el tema en México y en el mundo, además de integrantes de la sociedad civil especializados en abordar la violencia y también las víctimas. (El Sistema Universitario Jesuita ha hecho una serie de propuestas muy valiosas que vale la pena revisar). Este es el momento para reconocer los errores y escuchar lo que la gente que ha estudiado o experimentado el fenómeno hable y sugiera. Hay que analizar a fondo el problema y proponer varias soluciones, a nivel local y federal. Pero eso requiere el compromiso del presidente de, al menos, considerar las propuestas que de ahí salgan.

Esta es una emergencia nacional. Para no llegar a los 191 mil muertos debemos buscar alternativas. Es, simplemente, por el bien de México.

Mientras tanto, el Gobierno de AMLO ya es el más violento desde que se lleva registro. Esta no es, por supuesto, la manera en que el Presidente quiera pasar a la historia. Pero el suyo, en parte, será recordado como el Gobierno de los muertos.

Jorge Ramos, periodista ganador del Emmy, director de noticias de Univision Network. Ramos, nacido en México, es autor de nueve libros, el más reciente es "A Country for All: An Immigrant Manifesto".