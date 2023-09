Hoy no quería hablar de “El Ausente”. No, no es el personaje central de aquella canción setentera de Lorenzo de Monteclaro (que moderno ando hoy, jaja), sino de otro que pretende gobernar Sonora desde Polanco, a donde se fue hace 16 semanas para dedicarse en cuerpo y alma al Corcholata Fest. Y no quería porque ya es cansado seguirle diciendo que deje de querernos engañar con sus tuits triunfalistas porque rescata perritos, gatitos y reparte más dinero que DiCaprio en “El Lobo de Wall Street”. Los diputados no le exigen que comparezca y enfrente su irresponsabilidad. Los únicos son los de Movimiento Ciudadano que traen la “Ley Durazo” para impedir que un Gobernador (real o virtual, como es este caso) se vaya de esa forma tan grosera e irresponsable. No va a pasar, pero se le agradece al Pato, Natalia, Pinky y Jorge Russo que pongan el tema sobre la mesa. Y no sucederá porque el resto de los “legisladores” son propiedad de Alphonse Durazé. Vuelvo al asunto porque el señor dio motivos y quién soy yo para ignorarlo. Re-sultaaaa (brazos cruzados y ceja levantada) que en IG (Instagram, por si no reconocen el apócope), Monsieur Gouverneur (góber en francés) “subió” una foto acompañado de los mandatarios (jajaja) morenistas, con la siguiente leyenda: “Finalizando extraordinaria (¿tanto así?) reunión con el presidente @lopezobrador y gobernadoras y gobernadores en donde acordamos construir el padrón nacional de personas desaparecidas y replicar la estrategia de personas desaparecidas de la CDMX en cada uno de nuestros estados”. Hmmm, qué interesante. El objetivo de nuestro “gobernador” (con minúsculas y entre comillas) era decir que doña Sheinbaum es la mera pistola en materia de seguridad. La verdad coincido en que es una excelente idea y le sugeriría a los gobernadores que empiecen por poner el primer chip (ya ven que les encanta eso de colocar primeras piedras y madres así) al señor Durazo. Deben saber que los sonorenses tenemos la duda de en qué parte de la CDMX anda, porque por Sonora definitivamente no lo vemos. Y, les decía, ya van 16 semanas en las que de repente se acuerda de la que debería ser su única chamba, toma un vuelo de Aeroméxico y al llegar a Hermosillo nos canta: “Ya llegué de donde andaba, se me concedió volve-er”.

Y, pues, a Monsieur Durazé ahora se le ocurrió que tenía urgencia por irse a Taiwán a visitar una empresa que tiene muuucho interés por instalarse en Sonora (¿neta, we?). ¿Es función de un Gobernador irse para atraer inversión? Sí, claro que sí, pero hay que saber cuándo. Tiene meses viviendo en Polanco (y seguirá otros más, mientras Ebrard no se alinee), como que no es el momento ideal para irse a “extranja”. Estamos de acuerdo en que el Ausente no tiene la más remota idea de cómo enfrentar la inseguridad, pero está de la fregada que ande exultante en Yunlin, mientras acribillan a policías y un periodista en San Luis Río Colorado. Seguramente ya se comunicó con María Dolores para que lleve su bonita mesa de seguridad (con floreros de quinceañera y mantelito de cuadritos morados, faltaba más), después visite a las familias de las víctimas, les diga que su alma llora, habrá justicia y listo. “Y te tengo que colgar porque me van a hacer una trascendente entrevista estos de roiters China (wow, qué internacional el señor) que están que se pelan por saber todo sobre el Plan Sonora”. En esas estaba el Ausente cuando el alcalde SLRC, Santos González Yescas, le exigía (con todo respeto y admiración) que metiera en cintura al fiscal Rómulo Salas, porque francamente ya no lo aguanta, ni a él ni a sus muchachitos. Ah, y que quede claro que los detenidos hasta el momento fueron logro total y único de los policías municipales. Así que María Dolores y el fiscal pueden guardar sus triunfalistas tiktoks. Ese es tu “Gobierno”, Alphonse. Lo peor es que no tienes la vergüenza para aceptar el fracaso y crees engañarnos con un “informe” donde cínicamente dices que todo es maravilloso. Con que renuncies como CEO de Morena tenemos, por lo pronto. Ya después platicaremos sobre cuándo dejas la gubernatura que te ha quedado muy, pero muy grande.

Colofón: Y en Chiapas, los criminales son recibidos como héroes con un desfile “cívico-sicarial” porque llegaron a liberarlos de los otros criminales. ¿Y la Guardia Nacional? Repartiendo abrazos en Michoacán, Cajeme o Guaymas.