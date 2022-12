No, no es el mejor aeropuerto de América Latina. De acuerdo con el ranking de Skytrax, el mejor es el de Bogotá, seguido del de Quito, aunque ambos son realmente pequeños. Tampoco hay tlayudas, desafortunadamente, pero sí hay tres cadenas de cafés ya abiertas. Y sí hay taxis, aunque el precio es bastante alto. La semana pasada usé el AIFA en tres ocasiones y decidí escribir sobre la experiencia.

Me resistía a volar desde el AIFA. La conversación pública está tan deteriorada que en las redes o bien leía las peores referencias o bien leía las exageraciones de los voceros de la 4T. En ambos casos, encontré muchas cuentas dedicadas exclusivamente a criticar o a alabar. En ambos lados siempre permea un lenguaje violento y exagerado. El pasado lunes 12 de diciembre volé de Acapulco al AIFA, realmente sin darme cuenta. Mi vuelo de ida salió el viernes 9 del AICM y el lunes me di cuenta de que el regreso era al NLU (la clave del AIFA). Así que decidí poner un par de tuits. Las reacciones no tardaron.

Honestamente, no tenía ninguna expectativa del AIFA. Mi vuelo salió de Acapulco a tiempo con rumbo a Santa Lucía (comparado con el retraso de casi seis horas con la que salió del AICM a Acapulco). Mi vuelo aterrizó en una posición remota, lo cual me pareció extraño porque realmente sólo son 28 puertas para los apenas 29 vuelos que operó el AIFA ese lunes. Al ingresar al edificio recordé la fea ingeniería militar mexicana. Crecí en zonas habitacionales militares, así que conozco bien las decoraciones castrenses. Macetas de madera cuadradas, líneas arquitectónicas duras, color verde olivo en los detalles, mucho vidrio y materiales austeros. No me pareció un aeropuerto bonito, pero sí funcional y no, no es la terminal de autobuses que muchos critican en redes sin conocerlo, pero tampoco es el despilfarro visual del aeropuerto de Texcoco. Las maletas tardaron menos de 15 minutos y unos integrantes de la Guardia Nacional supervisaban a los pasajeros de los dos vuelos que aterrizaron en ese momento. En el trayecto del AIFA a Polanco hice 57 minutos, pero era lunes feriado a las 11:30 a.m.

Días después compré cuatro vuelos para ir a Guadalajara, saliendo del AIFA nuevamente. La tarifa en la misma aerolínea era por lo menos 35% menor y quise volver a probar el AIFA como usuario. En el trayecto de ida, en viernes de quincena a las 5:30 p.m., hice una hora con 27 minutos sin usar el segundo piso. El vuelo a Guadalajara salió a tiempo e iba como al 60% de su capacidad. En el regreso, el domingo 18, el vuelo de Guadalajara al AIFA salió a tiempo y el avión venía a un 80% de capacidad. Vi a una pareja tomándose fotos y les pregunté cómo había sido su experiencia. Me contaron que esa noche dormirían en el hotel cercano porque al día siguiente volaban del AIFA a sus vacaciones en República Dominicana. El pasajero me dijo "no está mal", pero me enseñó su chat de ex alumnos del Tec en el que se burlaba del aeropuerto como una obra de "la pequeñez mexicana".

Después de recoger mi maleta, nuevamente vi a varios elementos de la Guardia Nacional. Es un aeropuerto en una base militar, militarizado. De eso no hay duda. Mi maleta volvió a salir en menos de 15 minutos y pregunté sobre los taxis. Me dieron tarifas de 750 pesos, más peaje, del AIFA a Polanco y de 650 pesos, más peaje, del AIFA al Zócalo. Mi trayecto de regreso, en domingo a las 7 p.m., fue de 54 minutos.

Mucha gente ha escrito ya sobre los sobrecostos del AIFA. Carlos Urzúa recientemente citó un artículo académico que refiere millones de pesos en sobrecosto. Mucha más gente sigue lamentando que no se hiciera Texcoco. Yo honestamente creo que si el AIFA consigue volar a EU y ampliar destinos nacionales, abaratando precios, servirá a un sector de nuevos pasajeros.

No está de moda hablar del AIFA, de hecho recibí miles de menciones negativas y violentas por tuitear sobre mi experiencia. No sé cuándo volveré a usar ese aeropuerto, pero como usuario en tres ocasiones no me desagradó, en absoluto. Ojalá se vuelva rentable y no un costo.

El autor es politólogo, conductor de un programa de televisión y profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero.