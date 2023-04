El 9 de marzo AMLO rompió (otra vez) parte de su promesa

“Nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo” dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa del 9 de marzo.

Una semana después, en la mañanera del 16 de marzo, luego de que en diversos medios se difundiera información sobre los decomisos de fentanilo y de sus precursores y de la destrucción de laboratorios que producen la droga realizados por las Fuerzas Armadas durante su sexenio, AMLO se echó para atrás, aceptando que: “El fentanilo viene de Asia, y no sólo entra por México, entra también directo a Estados Unidos”.

Luego, se dio este intercambio entre un periodista y AMLO que transcribo parcialmente tal como aparece en lopezobrador.org.mx. El Presidente renegó de lo que dijo una semana antes, pero trató de minimizar la importancia que tiene México dentro del ilegal negocio del fentanilo:

Pregunta: “¿Ratifica usted que aquí en México no se produce fentanilo, señor Presidente?”

AMLO: “No, es que es una materia prima que se trae de Asia”.

Pregunta: “¿Pero aquí no hay laboratorios?”

AMLO: “Ah, no, sí, sí, sí, pero esa materia prima, lo que se hace aquí. Y no es México, repito, el país que más introduce fentanilo a EU (…) aquí lo que se hace es que se hacen pastillas (…) Las troquelan”.

Pregunta: “Hay investigaciones (…) de productores de fentanilo en México...”

AMLO: “Sí, sí, sí hay productores (…) en el tiempo que llevamos seis mil kilos de fentanilo se han decomisado (…) Cada kilo de fentanilo es un millón de dosis (…) son azules todas las que decomisamos y allá resulta que hay rojas, verdes, amarillas y de todos colores y sabores...”

Pregunta: “Señor Presidente, quiero hacerle un comentario”.

AMLO: “Ya se acabó, ya nos pasamos. Adiós”.

Hasta aquí parte del intercambio que el Presidente dio por terminado después de verse forzado a aceptar lo que unos días antes negó rotundamente.

El 9 de marzo AMLO rompió parte de la promesa que hizo el 1 de diciembre de 2018, cuando en el Zócalo de la Ciudad de México dijo “reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, porque decir que “aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo” fue una mentira mayúscula.

Desde que mintió, el Presidente ha generado que en EU cada día haya más personas que apoyan la idea de que sus Fuerzas Armadas ataquen a los cárteles dentro de México. Y no sólo eso, al enviarle una carta al presidente Xi Jinping, en donde atacó a legisladores estadounidenses, promovió que el Gobierno chino utilizara sus palabras para ir en contra de EU.

El viernes pasado, un día después de que varios miembros del gabinete de AMLO se reunieron en Washington para discutir con funcionarios estadounidenses y canadienses los temas del combate al fentanilo y el tráfico de armas, el Departamento de Justicia de EU anunció que procederá judicialmente contra los líderes del cártel de Sinaloa y sus facilitadores en todo el mundo.

Sobre la reunión de un día antes, el fiscal general de EU, Merrick Garland, sólo dijo esto: “Justo ayer nos reunimos con nuestros homólogos de las fuerzas del orden público y de seguridad del Gobierno (…) renovamos nuestro compromiso de trabajar de cerca en la lucha contra el fentanilo y el tráfico de armas de fuego”. Ni una palabra más que indicara si la reunión sirvió para algo.

Eduardo Ruiz-Healy es periodista de radio y televisión.

@ruizhealy

ruizhealytimes.com