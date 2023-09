Ebrard, candidato

Democracia es que se te permita votar por el candidato que menos te disguste",

Marcelo Ebrard le dijo ayer a Ciro Gómez Leyva: "Lo que nos queda claro es que en Morena no tenemos espacio después de lo que vimos". Con Lupita Juárez y yo fue más ambiguo: Dijo que no se iría al Frente Amplio por México, que no había recibido invitación de Movimiento Ciudadano y que no había decidido todavía qué hacer. Su colaboradora, la senadora Malú Micher, afirmó en cambio: "No nos vamos a ir de Morena. Formamos parte de esta familia, somos orgullosamente morenos, somos felices. Pero también hay diferencias al interior de la familia".

¿Qué va a hacer Marcelo? Él mismo ha dicho que lo decidirá el 11 de septiembre después de una "asamblea" con su equipo y seguidores, pero el presidente López Obrador le ha dado una solución. Ayer sugirió la posibilidad de que Ebrard se postule como candidato independiente.

"Hay esa posibilidad. Se juntan firmas y hay esa posibilidad. A los que se están frotando las manos, no se dan cuenta. ¿En dónde tiene más jale Marcelo? En las clases medias. En una de esas, la candidata de Claudio se queda en tercer lugar o cuarto". Para ser candidato independiente, Ebrard tendría que haberse registrado ayer y habría tenido hasta enero para reunir un millón de firmas. Hasta el momento de escribir este artículo no lo ha hecho, aunque pudo hacerlo ayer por la noche.

Otra opción para Marcelo sería Movimiento Ciudadano (MC), cuyo coordinador nacional, Dante Delgado, se ha empeñado en mantener la posibilidad de una tercera candidatura a pesar de las objeciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, entre otros personajes importantes del partido, que no quieren dividir a la oposición.

De hecho, el mayor favor que Ebrard le podría hacer a López Obrador y a la propia Sheinbaum sería lanzarse al ruedo como independiente o como candidato de MC. El mismo Presidente apunta que Ebrard es popular entre la clase media. No le robaría votos a Morena, pero sí podría atraer votantes que de otra forma se inclinarían por Xóchitl Gálvez. Han empezado así a surgir teorías de la conspiración que dicen que esta candidatura sería un plan con maña. Raymundo Riva Palacio lo sugirió el miércoles en Tercer Grado. El berrinche de Marcelo se explicaría como una estrategia acordada con el Presidente.

Ebrard era el brazo derecho de Manuel Camacho cuando López Obrador llevó a cabo el llamado Éxodo por la Democracia en noviembre de 1991. Camacho medió entre López Obrador y el Gobierno de Carlos Salinas, y presuntamente le entregó dinero para su movimiento. En 2000 Ebrard fue candidato del Partido de Centro Democrático a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, pero declinó a favor de López Obrador. En 2012 declinó nuevamente, también para apoyar a AMLO después de la encuesta para escoger al candidato del PRD a la Presidencia. La alianza entre los dos ha sido muy sólida, con Ebrard siempre abriéndole camino a Andrés Manuel.

Dante Delgado, el coordinador de MC, ha tomado decisiones que sugieren que busca favorecer a López Obrador y a Morena. En vez de unirse a la oposición, no presentó candidatos en el Estado de México y en Coahuila este año. Una candidatura presidencial sin esperanzas de triunfo, pero que conserve el registro del partido y su presencia en el Congreso, podría ser lo que busca para el 2024. Ciertamente AMLO estaría muy agradecido con Dante y con el candidato. Sólo hay que saber si Ebrard, quien ha soñado toda la vida con ser Presidente, aceptaría convertirse en una pieza de sacrificio en esta compleja partida de ajedrez.

Noroña

Las reglas del proceso interno de Morena estaban hechas para facilitar el camino a Claudia, por eso Marcelo no logró alcanzarla. Pero Gerardo Fernández Noroña, sin dinero y sin espectaculares, consiguió un avance importante en la "no campaña". Es una lección para todos.

