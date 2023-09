Durazo y la corrupción

Preámbulo: Un buen amigo, un poco chairo él, me preguntó el sábado pasado: “¿Tienes algo personal contra Durazo (si no saben por quién me preguntaba, es alguien que creo se llama Alfonso y se la vive en Polanco tratando de domar, sin éxito, a las corcholatas)”. Mi respuesta fue rápida: “Como sonorense preparado y productivo que eres, me extraña que tú no tengas nada personal contra alguien tan corrupto, contra alguien que juró gobernar Sonora y dejó tirado el encargo por irse a su partido”. Tengo la duda sobre qué patrañas felices nos va a contar en su “informe” alguien que recibió los votos para gobernar Sonora y la mayor parte del año estuvo dedicado a cumplirle al Peje el capricho de hacer candidata a Claudia. Mis argumentos:

1.- Corrupción es mentir y él lo hace cuando minimiza la violencia en el Estado. Corrupción es no tomar en serio la gubernatura y él no cambia a la Secretaria de Seguridad, pese a que carece de la capacidad para ese cargo.

2.- Corrupción es robarle al pueblo y al señor se le paga un salario (con dinero de ese pueblo) mientras está en la CDMX con su partido. Y lo peor es que fue un total fracaso. No tuvo los argumentos políticos para atemperar a Marcelo Ebrard y al final la nota fue el berrinche sobre el triunfo de Claudia. Y eso que no hablaré de los “73 puntos” que le dio a Manuel Velasco, jajajaja.

3.- Corrupción es la demagogia que trae en su gen priista. Vean la joya que se aventó el domingo, en la sesión de consejo plenipotenciario y todopoderoso de Morena: “Debo decir a ustedes que cada reto fue superado con voluntad democrática y la cooperación fraterna de todas, todos los compañeros participantes, muy particularmente con la colaboración de las, los representantes de los aspirantes, todos ellos cuadros políticos de excepción. Fue un gusto haber compartido esta responsabilidad con cada una, cada uno de ustedes, por ello mi reconocimiento”. Jajajajajajaja. Como que no se enteró del “pancho” que hicieron los representantes de Marcelo y la ausencia del mismo personaje cuando leyó (muy mal por cierto), los resultados de “las encuestas”. Si Ebrard fuera cantante le entonaría, al estilo de Paquita o alguien así: “Mentiiii-ras, tu choro está lleno de mentiiii-ras”. A ver, Alphonse: ¿En serio fue un éxito tu farsa en la que desde hace cinco años sabíamos que Claudia sería la ganadora? ¿Y la rebelión de Adán Augusto, al que ahora tienen que entregarle el partido o se les va? Porque el domingo tuvo la boda de una tía en Monterrey (diría Bours) y no asistió al evento. Si eso es un éxito, no quiero imaginar la magnitud del problema cuando algo sale mal.

4.- Corrupción es solapar las atrocidades del jefe y Durazo, que cree que el Peje es su “boss”, no ha dicho nada sobre eso del “bastón de mando”. Para empezar, en una democracia, la Presidencia no se hereda, se gana en las urnas. Y para terminar, al hacer ese acto el Presidente cometió un delito electoral.

5.- Todo eso, Francisco Alfonso Durazo Montaño (pa´que vean que sí me sé su nombre), se llama corrupción.

Así que ya llegamos a la Semana 14 de Sonora sin Gobernador… ¿y los diputados? Mmmh.

Colofón: Vuelvo al “informe” de Durazo, que supongo va a durar dos minutos, cuando mucho. Sería algo así: “Jóvenes (así dice él), honorables diputados (jajajaja), amigos y amigas todos. Este año, Sonora va bien fregón. Ya no hay muertos, a la gente nomás le gusta exagerar, pero María Dolores es maravillosa. Inventaron un fraude en la SEC, nomás malinforman. Ya ando en eso de las vías de Nogales, no se me desesperen. Tenemos gatitos y perritos muy felices. Hice 5 mil 638 posts en 365 días, un nuevo récord Guinness (sonrisa de satisfacción). Gracias por su atención y, si me disculpan, me voy. Ya ven que Marcelo sigue con sus cosas. A Adán le dimos el partido y la coordinación de campaña, pero no tiene llene”. Se va a quitar el sombrerito panameño, la mezclilla, las botas, se pondrá un traje y juímonooooos al aeropuerto (AICM, ni crean que al AIFA, ¿ok?) porque Morena can´t wait.

Pregunta final: Si Xóchitl no les preocupa, ¿por qué Durazo, Mario Delgado, la Sheinbaum y Citlali la mencionaron en sus discursos del domingo en el consejo plenipotenciario moreno?