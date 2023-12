“Drag” en Cajeme

El martes de esta semana en Ciudad Obregón se vivió un leve desencuentro entre dos pequeños grupos de personas, de una parte quienes realizaban una sesión de fotografía y de otro lado unos cuantos fieles que reclamaban respeto al atrio del templo de la parroquia de Guadalupe, donde ocurría la citada sesión. Vi una pequeña nota sobre el citado desencuentro en una emisión de Boletín Sonora de El Imparcial.com publicado al día siguiente. Me propuse revisar el video aludido en esa nota y publicado por TikTok, y que fue seguido pronto por un centenar de comentarios. El asunto fue que los fieles vecinos de Cajeme se sintieron ofendidos al ver que para la sesión fílmica se había escogido la escalinata de acceso a la puerta principal del templo y se trataba de capturar las imágenes de un varón con atuendo de “drag queen”, es decir con indumentaria, maquillaje y peinado femenino, destacando, como suele suceder en un escenario “drag”, con un peinado elevado amarillo canario (peluca), impecable, inconfundiblemente típico de una mujer sofisticada, además aplicación exagerada de cosméticos faciales, pestañas postizas pronunciadas, falda mini, mallas tipo medias de liga estilo bailarina en los veinte y tacón alto y ancho; el vestuario blanco, color de novia. Se dio un diálogo entre las dos partes, en mi concepto mayormente respetuoso por ambos lados, pero de poca sustancia y de argumentación mejorable tanto de uno como de otro lado; finalmente, por lo visto, la sesión fílmica se llevó a efecto, aunque algo interferido por la presencia en el campo fotográfico de dos mujeres ciudadanas ajenas al equipo fílmico. Más tarde escuché de varias personas preguntar qué era eso de “drag” y “drag queen”. Aunque el término no es muy reciente, creo que vale la pena retomarlo: La acepción más conocida de “drag” es la modalildad de “drag queen”, aquella imagen o apariencia de un varón que exalta o exagera en su mismo cuerpo el modo femenino de vestido y maquillaje, de manera que quede a fin de cuentas un aire que desnaturaliza -por su exagerado aspecto artificial- la imagen femenina ocasionando de primera instancia extrañeza o un juicio de mal gusto por parte del observador, una especie de distorsión de la naturalidad y la belleza femeninas pero en un cuerpo de varón. En buena medida la intención del “drag” es romper los cánones del vestuario de mujer y en cierto sentido ridiculizar el aspecto del rostro femenino, exagerando o distorsionando el modo común de maquillarlo. El “drag” no solo es para la foto o las miradas ajenas, sino que se ha popularizado en los escenarios de actuación de teatro, centros nocturnos, clubs gays, shows televisivos, e incluso para actuaciones individuales de comediantes, presentadores, etcétera. Una de las motivaciones prácticas del pensamiento “drag” es ir sembrando la idea de que el género no es “algo que es” sino algo “que se hace”. En lo personal considero que más bien se dirige a desconocer el sexo y exaltar el concepto de género, y tanto, que ya no hay sexo sino solo género. En este punto cumple con una de las propuestas estelares de la ideología de género, que muy el final y de manera sigilosa, busca la anulación o el desvanecimiento del sexo. La teoría “drag” incluye una crítica que conduce a la abolición de la “binariedad”, es decir, de la existencia de los dos sexos, una especie de “ya no más varón o mujer”, tú puedes elegir ser, incluso, “ni varón ni mujer” o no binario. La cuestión “drag” viene envuelta en un aroma de arte, y por supuesto en un ambiente de filosofía, pero en realidad es más que nada una herramienta útil a la ideología de género. El rompehielos de lo “drag” en México fue el show “Las Hermanas Vampiro” en la CDMX, en los noventa, que distó mucho de tener raíces y aroma nacional. Vuelvo a lo del Templo de Guadalupe de Cajeme: El leve, pero incómodo desencuentro no se hubiera dado si el productor de la sesión de filmación hubiese escogido otro fondo del escenario y no un templo, toda vez que en las imágenes, el fondo suele ser más visible que las formas, como ocurrió aquí.