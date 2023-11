Dos malos candidatos

Al día de hoy, un año antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, todo indica que la disputa será de nuevo entre el presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump. Me parece increíble que, en un país tan políticamente vibrante como nuestro vecino del Norte, las opciones sean dos personajes de edad avanzada que, además, no despierten gran emoción entre el electorado.

Es cierto que Trump sigue teniendo a su fanaticada. También que, frente a esta realidad, del lado demócrata ven a Biden como la única opción para evitar que el magnate regrese a la Casa Blanca. Pero en medio están los votantes independientes quienes van a decidir la elección dependiendo si se van hacia un lado, hacia el otro o de plano se abstienen. Ahí es donde ven con resquemor a ambos candidatos.

La elección, como siempre en Estados Unidos, se va a decidir en los famosos estados “columpio” que a veces votan por los republicanos y a veces por los demócratas. Los otros estados ya están más o menos definidos desde hoy. Si la elección es entre Biden y Trump, California, por ejemplo, votará mayoritariamente por Biden, mientras que Texas lo hará por Trump. Por eso resulta tan interesante la encuesta publicada este fin de semana en The New York Times en seis estados “columpios”: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania y Wisconsin.

En todos ellos, Biden ganó en la elección del 2020. Ahora, en cambio, está cuatro puntos por debajo de Trump en el promedio de las seis entidades. En cinco, el ex presidente está arriba del actual mandatario: Más 10 puntos en Nevada, seis en Georgia, cinco en Arizona y Michigan y cuatro en Pennsylvania. Biden solo adelanta a Trump en Wisconsin por dos puntos.

Sin embargo, resulta muy interesante que en la encuesta preguntaron las preferencias de Biden en contra de un “candidato genérico del partido republicano”. Y ahí las diferencias son mayores. Este posible candidato teórico arrasa: Le sacaría entre 14 y 18 puntos de ventaja a Biden en los seis estados.

Claro, esta candidatura no existe, pero el dato revela que a los votantes de esas entidades no les gusta ni Biden ni Trump.

En cuanto al ex presidente, la encuesta demuestra que “sigue siendo ampliamente impopular. La mayoría de los votantes de los estados ‘columpio’ lo ven negativamente. Y la encuesta del Times/Siena muestra que otro candidato republicano, la ex embajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley, superaría a Trump frente a Biden por tres puntos porcentuales en estos seis estados. En un enfrentamiento entre Biden y un candidato republicano genérico, el candidato republicano gana por 16 puntos porcentuales”.

Sobre el actual presidente, existe “descontento a lo largo de la encuesta. La mayoría de los votantes dice que las políticas de Biden los han perjudicado personalmente.

La encuesta también revela hasta qué punto se está desgastando la coalición multirracial y multigeneracional que eligió a Biden. Los grupos demográficos que respaldaron a Biden por márgenes aplastantes en 2020 ahora están mucho más disputados, ya que dos tercios del electorado ven que el país avanza en la dirección equivocada”.

Además, están las preocupaciones sobre la edad avanzada del mandatario y su agudeza mental: 62% piensa que carece de esta para ser eficaz como presidente.

Trump es preferido sobre Biden, sobre todo por la percepción de que él manejó mejor la economía durante su periodo presidencial. Le confían más en este tema que es toral en toda elección nacional.

Sin embargo, el ex presidente está acusado de múltiples cargos y enfrenta varios juicios a la vez. Si “es declarado culpable y sentenciado (como muchos de sus aliados esperan que lo sea en el juicio relacionado con el 6 de enero que se celebrará el próximo año en Washington, D.C.), alrededor del 6% de los votantes en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, dice que cambiarían sus votos a favor de Biden. Eso sería potencialmente suficiente para decidir la elección”.

Así que, a un año de los comicios, nada está decidido. A pesar de que le va bien a Trump en esta encuesta, todavía hay muchos factores que podrían cambiar el resultado. Eso explica por qué, quizá, Biden sigue siendo el favorito en las apuestas con un 41% de probabilidad de ganar frente al 37% de Trump.

En una de esas, igual no llega ni uno de los dos candidatos a la elección del 2024. Pero si lo hacen, la realidad es que, hoy por hoy, no emocionan al electorado, por lo menos en seis de los estados “columpios”.

Leo Zuckermann es analista político / periodista y conductor de un programa de opinión en televisión