Dos años, dos proyectos

Dos años en el ejercicio de dos administraciones distintas en origen, pero similares en las formas. La política en México no madura, seguimos anclados en anacrónicas formas que al ciudadano no le dicen nada, una tradición hoy sin asidero, una retahíla de buenas intenciones colmada de lugares comunes y locuacidad sin contenido, situación propicia para el inmoderado despilfarro en propaganda.

El socorrido culto a la personalidad como forma de hacer política, una práctica que se había ido desterrando y que esta generación de políticos que se dicen progresistas revivió del viejo baúl del populismo. Un amargo sabor a pasado, intentando edificar ese liderazgo personalista que emana del poder, abonando al anticuado relato que la cercanía con el centro se verá recompensada con una derrama de recursos. Cuando no hay dinero ni la más entrañable complicidad ayuda.

Nos quedamos con el oropel y las fanfarrias, con los lemas y los colores, con los atronadores aplausos de los invitados y los perturbadores silencios de los ausentes.

La administración estatal cumple un tercio de su ejercicio que debió ser de cimentación y edificación, no obstante, en temas como seguridad, educación, salud, economía, los resultados no son alentadores. Se entregó nuestra infraestructura hospitalaria al intento federal para construir por tercera vez un sistema de salud -después de haber destruido el que había-, todo a punto de concluir un sexenio, esto no es buen augurio.

En educación vuelven al errático inicio de ciclo y falta de cumplimiento, emerge la falta de talento y compromiso. En seguridad los reclamos son estridentes, no hay nada prometedor, sólo estadísticas y retórica. En economía la impericia y la improvisación es la constante. Dos años, dos titulares.

El abuso de CFE ha provocado una profunda irritación social, la solución vendría hasta el año que viene, en momentos finales de sexenio y con una transición gubernamental en curso. El remedio debería ser inmediato y no posponerlo, el problema lo tenemos hoy no el año que entra. Incrementar los meses de subsidio es plausible, pero sería mejor aumentar la cantidad de kilowatts subsidiados. Para la administración estatal este año quedará marcado por el alejamiento del mandatario, se busca la posición para ejercerla no para delegarla, no hay antecedente en la historia política contemporánea de un Gobernador en funciones que se haya ausentado de su obligación para irse a arbitrar una contienda partidista. Error desde cualquier ángulo, fallo que inicia desde el momento en que se aceptó algo que éticamente no se puede cumplir.

En la administración municipal se llega al segundo año y, para que no pase desapercibido, se hace un ofensivo derroche de recursos en medios, propaganda, redes sociales y autopromoción, obviamente buscando la futura reelección, para llegar a ese momento habrá que pasar varias aduanas. En pavimentación falta mucho por hacer, el pretexto anterior fueron las lluvias, hoy que no llegaron, los baches permanecen y al interior de las colonias son una calamidad.

A esto se adiciona la desenfrenada actitud recaudadora, ejemplos abundan: Acoso de grúas, parquímetros virtuales donde ni aceras existen, aumentos inmoderados al predial, escandalosos incrementos en el servicio de agua acompañados de una dependencia onerosa. Los desmedidos cobros de los servicios como la traslación de dominio han frenado las operaciones inmobiliarias y muchos afectados han recurrido a los amparos para poder defenderse del trato opresivo. La actual administración municipal adolece de sensibilidad y centra sus objetivos en la proyección del alcalde antes que en el auténtico beneficio ciudadano.

Dos proyectos, dos personalidades, dos partidos diferentes y una sola formación. La ideología sale sobrando cuando los intereses aparecen.