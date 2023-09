Preámbulo: Recuerdo una canción de Serrat, llamada "Disculpe el señor”. Se la recomiendo a Alphonse Durazé, ese mismo que como Gobernador es un simple burócrata al servicio del Peje. Le digo al “gober”: Disculpe el señor, pero Sonora necesita su atención. No es correcto que crea estar gobernando cuando se dedica a entregar becas y otros regalos como si eso fuera un gran logro. Para empezar, esa tarea la puede hacer alguien más y no estás consiguiendo recursos especiales para ello, mucho menos lo sacas de tu bolsillo. Tampoco consiste en presumir el amor por gatos y perros mientras desprecias al pueblo víctima de la inseguridad y atacado por los cobros abusivos de la CFE. En eso de la luz hasta regañó a los sonorenses por ser tan “gastones” (inguesú). Obvio, no sabe del asunto porque en la lujosa Casa de Gobierno él ni siquiera ve el recibo. Parece que, para Alfonsito, gobernar es postear banalidades, mientras dedica sus esfuerzos a contener la ira de Marcelo en su Corcholata Fest. Semana 13 de Sonora sin Gobernador.

“De churro”

A veces los astros se alinean y aunque te muevas en sentido contrario las cosas te van a salir. Hace cuatro meses, la oposición estaba más que derrotada y todo apuntaba a otro día de campo electoral para Morena y su dueño. Cuando mucho aspiraban a que la Sheinbaum no llegara con mayoría absoluta en el Congreso. Alguien los convenció de organizar una especie de primarias y se lanzaron sin paracaídas. Justo en ese momento, a AMLO se le ocurrió despreciar a una señora que exigía el derecho de réplica por ataques lanzados en la mañanera. No le abrieron las puertas y así emergió la figura de Xóchitl Gálvez. En menos de tres días ya era TT. Apareció la Señora X y decidieron animarla para que se fuera por “la grande”. Armaron un proceso raro, en el que se inscribieron tantos que parecía equipo de futbol americano. La idea era terminar con una elección mezclando una encuesta y voto del pueblo. Pero a nadie se le ocurrió diseñar algún algoritmo de desempate por si alguien ganaba la encuesta y otro la elección. Lo peor es que estaban sin dinero ni logística para esa “consulta ciudadana”. Caminaban hacia el abismo, porque no tenían la más remota idea de cómo ejecutarla. Había riesgos de que no fueran más de 100 mil personas lo que sería un fracaso, pero si votaban muchos tendrían conflictos posteriores. Típico escenario de “perder-perder”. Para su buena fortuna, uno a uno de los finalistas se fueron bajando del carro. Enrique, Santiago y la última fue Beatriz, quien salió por la puerta grande. El resultado final dice que el domingo atiborraron el Ángel, mostraron músculo y ahora tienen a una candidata que anima a los millones que están desencantados con el Peje y su candidata. Como dirían en el barrio: Les salió “de churro”. El ambiente recuerda a aquel 1999 cuando Vicente Fox se le metió por la puerta de atrás al PAN y terminó sacando al PRI de Los Pinos. Posdata: Si eres opositor, “se vale soñar”.

El Informe

Estaba escuchando el “informe presidencial”. Mientras pensaba que me gustaría vivir en el País del que estaba hablando ese señor (seguro que en su mente habitaba Dinamarca), le escuché decir que el Ejército había retirado el sargazo de las playas de Cancún y por eso todo estaba precioso en la zona. La realidad es que este año no hay sargazo debido al famoso fenómeno de “El Niño”. ¿A poco los soldados son tan poderosos que controlan hasta la naturaleza o implementaron la política de abrazos no sargazos? Vaya manera de mentir y sin sonrojarse. Concluí que el choro presidencial eran puras patrañas, así que mejor abrí el Spotify para escuchar a Serrat y “Algo personal” (otro día les platico de esa rola). Luego me enteraba que el vagón del Tren Maya en que iba el señor no quería moverse. Justicia poética le dicen los cultos.

Colofón

Y don Peje volvió a ponerse en modo Javi Noble. El emperador exclamó con mucha seriedad que va a poner una farmacia con toooodos los medicamentos del mundo y cuando alguien se enferme va a ir ahí y le van a dar lo que necesiten. Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Como diría el gringo: It´s sad ‘cuz it´s true.