Diputados y “stalkeo”

Hace tiempo (muy mal de mi parte, debo reconocerlo) no entraba a ver una sesión del Congreso. Era difícil aceptar las inseguridades de un “Gobernador” que ordenó abrir la chequera para comprar cuanto “legislador” opositor se pusiera a modo para crear su propia aplanadora que le permitiera cumplir caprichos, como ese de recortar a tres años el próximo periodo del Ejecutivo estatal, “para emparejarlo con la elección presidencial”, como si eso fuera importante para Sonora. En fin, las inseguridades de quien no entiende que un contrapeso en el Congreso lo ayudaría a ser un buen gobernante.

Pero volviendo a la sesión del pasado jueves encontré cosas interesantes. El PAN puso en la agenda la discusión del Plan B del Peje y al final del partido, los legisladores de “nana-nana” se apoderaron del tema. Una anotación al margen: No estuvo Ernesto “Pato” de Lucas, que porque andaba en algo muy importante en la CDMX. ¿En serio hay algo más importante como asistir a una reunión de trabajo? Si tienen que ausentarse, mínimo háganlo cuando no sesionen. De por sí, trabajan sólo dos días de la semana. Muy mal el “Pato”.

Me gustó la manera en que se manejó la perredista Manuela Higuera. Habla directo, conciso y es difícil no estar de acuerdo en sus puntos. Me dieron pena el- “Pollo” Castelo y Paloma Terán. Vaya desfachatez para criticar a los corruptos del pasado cuando ellos tienen su origen en el PAN (Castelo) y el PRI la muchachita Terán. Sería bueno los metieran a un curso sobre cómo leer correctamente los textos que les mandan para sus apariciones en tribuna. Jacobo Mendoza es congruente, sabe qué hacer frente al micrófono y expone sus puntos sin agresiones ni simplismo. Fermín Trujillo es “rollero”, pero se nota que le entiende y no desbarra.

La mejor del día fue Natalia Rivera, quien les dio una cátedra del oficio político a los morenistas y satélites que acompañan. Rosa Elena Trujillo también fue puntual e hilvanada. El cierre de Jorge Russo no tuvo desperdicio. Punzante, inteligente y directo.

Los morenistas sólo saben repetir las palabras del sensei de Palacio Nacional y agreden con la misma facilidad a los ciudadanos que salieron a las calles a gritar #ElINENoSeToca. Qué patéticos.

Lamentable

En el mismo Congreso, difícil saber si reír o carcajearse ante posturas como la de la petista-morenista Diana Karina Barreras. La muy desocupada y poco hábil “diputada” (Spoiler alert: Este comentario va encaminado a cuestionar su poca capacidad como legisladora, nada que ver con su condición de mujer. Ya ven que luego les da por ahí) decidió meter una iniciativa para que el “stalkeo” (se pronuncia stoqueo) sea considerado un delito. De plano, los “diputados y diputadas” traen un serio problema con las prioridades del Estado, esta “iniciativa” es una reverenda babosada (cambié la palabrita porque luego se enojan si uno dice estupidez).

Mira, Diana Karina, supongo que te molestaste porque en el suntuoso viaje a quién sabe dónde fuiste muy criticada. Hay quienes dicen que andabas feliz porque te pedían fotos, pues pensaban que eras famosa (Lady Gaga se puso en modo celosa). Eso lo subiste a tus redes.

Una cosa es stalkear y otra muy diferente el espionaje, no te pierdas. Te informo que las redes sociales son opcionales. Así que: 1.- Puedes o no bajarlas. 2.- Una vez que decides usarlas, puedes o no publicar posts, reels, tuits o stories. 3.- Si publicas, puedes elegir que sea vista sólo por ti o tu esposo o tus amigos más cercanos, o quienes sigues y/o te siguen o todo el mundo. 4.- Una vez que decides que las vea todo mundo, no hay forma de evitar que cualquiera que tenga IG, Twitter, FB, TikTok o cualquier red de tu preferencia, la vean cuantas veces quieran. Eso es “Stalkear” y no puede ser un delito. Tú estás dando autorización para que el mundo se entere de tu vida profesional y privada.

Por cierto, no te conviene esta postura porque en un proceso electoral todos los candidatos (aún los pluris, como tú, que llegan gracias a sus palancas y no a su capacidad) necesitan esas redes para mandar sus mensajes al votante. Así que déjate de tonterías y ponte a trabajar, en caso que sepas de qué se trata eso de ser diputada.