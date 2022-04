Días de la mujer

Hoy no es el Día de la Mujer, lo cual me parece un absoluto contrasentido. Si bien el 8 de marzo se las celebra en recuerdo de la muerte de 120 trabajadoras en huelga en una fábrica en Nueva York, a la que prendieron fuego, se asegura, los mismos dueños del negocio, estimo que esa fecha debe ser un día de luto, no sólo del sector femenino, sino de toda la humanidad que, a veces, incluye también a la parte masculina.

Sin embargo, esta misma sociedad y cultura ha construido mecanismos, formas de vida, usos y costumbres desde la antigüedad (que puede ser explicada pero nunca excusada), en las que la vida y existencia de las mujeres se encuentra sometida a un constante vapuleo y hostigamiento que las han colocado en una situación estructural y sistémica de desventaja y con demasiada frecuencia, de riesgo no pequeño, incluso mortal.

Porque desde las primitivas etapas de la humanidad los varones lograron someter al trabajo femenino y establecer estructuras familiares, en aquellos tiempos eran simultáneamente económicas, para que el trabajo de las hembras quedara sometido al de los machos: No en balde se las llamó “patriarcales”. En ellas el hombre era el dueño del ganado y de las mujeres. Se trata de una relación de sujeción culturalmente establecida, y que se transmitió de generación en generación por milenios. Todavía son muchos los que se consideran amos y propietarios de las damas de su entorno.

Y nos quedan referencias a esa añeja costumbre: No hace mucho, cuando se casaba una pareja, ella pasaba a ser conocida por su nombre y calificada por el “de”, seguido del apellido del esposo. Ya no era “de” su padre, sino “de” su nueva pareja. Pasaba de la sujeción paterna a la del marido. En los Estados Unidos, aún se usa, la mujer casada pierde nombre y apellidos para devenir “la señora de Fulano de Tal”. Ahí, si tuviste el mal tino de matrimoniarte con, qué horror, Donald Trump, dejas de ser Melania Knauss, y pasas a ser señora de Donald Trump. En muchos protocolos todavía se elimina el nombre y apellido de soltera y sólo aparece como un aditamento de su “señor”. Es un remanente de una costumbre arcaica que sujetaba a las mujeres al varón y quisiera seguir haciéndolo...

Esta sumisión inmemorial ha colocado en la historia antigua, y la actual no nos hagamos ilusiones, al sector femenino de nuestro mundo todo, en una disparidad y inequidad patéticas con respecto a la otra mitad de la humanidad. Según las Naciones Unidas esta desigualdad estructural y también inmemorial, se hace patente en los siguientes indicadores, para nada exhaustivos: El 70% de los mil 300 millones de personas que viven en condiciones de pobreza son mujeres. En las áreas urbanas, el 40% de los hogares más pobres están encabezados por mujeres. Ellas predominan en la producción de alimentos (50-80%), pero poseen menos del 10% de la tierra, y el 80% de las personas desplazadas por desastres y cambios climáticos en todo el mundo son mujeres y niñas.

En México persiste el maltrato y el asesinato de mujeres: La muerte de Debanhi Escobar es una de muchas. Están justamente airadas. Con ellas exigimos igualdad y justicia. No podemos permitir esa saña sistémica. Cuenten conmigo.