Desastre forense

Desaparecidos, cuerpos abandonados, crematorios ilegales, fosas comunes y fosas clandestinas. Todo esto viene a sumarse a una serie de sucesos que conforman una nueva realidad a la que tristemente nos acostumbramos. A partir del inicio del registro de desapariciones en México, en 1964, se han acumulado 220 mil denuncias, número aún creciente pues casi la cuarta parte -49 mil- han sido en los últimos tres años. Al momento actual 94 mil mexicanos continúan desaparecidosy la proporción de localizados es menor a la mitad, cuatro de cada diez. En estos tres años son 23 mil los desaparecidos no localizados (23 diariamente) siendo los tres primeros lugares para Jalisco, CDMX y Michoacán. El 25% de los desaparecidos son mujeres y la mitad de los menores desaparecidos son niñas o féminas adolescentes. El Comité para la Desaparición Forzada de la ONU inició su primera visita a México el lunes de esta semana hecho que ratifica la magnitud del problema. Otros datos escalofriantes subrayan aún más no sólo la gravedad sino la vigencia de esta calamidad: En los últimos 15 años se han descubierto en México más de cuatro mil fosas clandestinas y exhumado más de seis mil cuerpos, y para ejemplo hay bastante de dónde escoger. Sólo en Jalisco y sólo en los primeros seis meses de este año se encontraron más de 100 cuerpos y 57 bolsas de plástico con materia humana en seis fosas clandestinas pero la suma de cuerpos encontrados en ese mismo periodo en fosas clandestinas en todo el Estado suman 227 y sólo en Juanacatlán se encontraron 88 cadáveres en una fosa habiéndose identificado, hasta hace cinco meses, solamente al 38%; durante el 2020 se encontraron en Jalisco 24 fosas con 565 cadáveres en total. Muestras recientes son la desaparición acumulada de 71 personas sólo durante el primer semestre de 2021 en la carretera Monterrey a Nuevo Laredo, en las proximidades del ya tristemente famoso kilómetro 26, siendo casi todos choferes de camiones de carga, taxis o ubers y cuyos vehículos tampoco habían sido encontrados, según comentó Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. En el tema de las personas fallecidas cuyos cuerpos no han sido identificados suman hasta el pasado mes de julio y a nivel nacional más de 52 mil casos siendo los primeros tres lugares para Baja California (9 mil casos), CDMX (7 mil) y Estado de México (6 mil), tocando a Sonora el décimo primer lugar con mil 200: Estamos hablando de miles y miles de cuerpos no identificados, que es una cifra altísima, muestra del bajo nivel del desempeño forense en el País. La escalada de violencia homicida en nuestro País es uno de los más negros indicadores pues en los últimos 15 años se cuentan ya en más de 300 mil los asesinatos y éste seguramente es uno de los factores que inciden en la elevada cuenta de cadáveres no identificados pues a manos del crimen organizado muchos son despojados de sus documentos de identificación personal y quizás nadie reclame sus cuerpos. Esta misma semana aparecieron en dos sitios diferentes un total de 13 cadáveres colgando de puentes carreteros en el Estado de Zacatecas y muy probablemente algunos se sumarán a la lista de cuerpos no identificados. Éste es sólo un pequeño fragmento del escenario que da cuenta de la pobre condición forense en la que nos encontramos y a la vez un grave motivo para reclamar mucha más atención presupuestal, técnica y de calidad para la práctica forense. Vivir años y años sin saber qué pasó con un ser querido y en caso dado ni siquiera poder darle la merecida y cristiana sepultura es una tragedia que marca hoy un prolongado sufrimiento para un alto número de familias mexicanas.***