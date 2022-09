¿De qué murió la reina?

Nadie muere “por viejito”. La vejez no está anotada entre las causas de muerte ni codificada en el largo listado de las enfermedades. No obstante, hoy, ya entrado el cuarto día del fallecimiento de la Reina Isabel II del Reino Unido, prevalece en el conversatorio mundial que la soberana falleció de la más común de las causas de muerte natural, la vejez, diagnóstico popular bien ganado por sus 96 años de vida. A la gente nos fascinan las suposiciones, conjeturas y adivinaciones y en este caso también crece el cruce de apuestas especialmente a partir de una observación en la última fotografía de la reina que ya circuló por los medios en todo el mundo y que fue obtenida precisamente cuando la recién designada Primera Ministra del Reino Unido, Liz Truss, formalizó su ascenso al poder en su reunión con la Reina Isabel II en el castillo de Balmoral, en Escocia, al ser recibida por la monarca quien le indicó formar un nuevo Gobierno del Reino tras la renuncia del saliente Boris Johnson; este sencillo acto ocurrió hace apenas cuatro días. En dicha fotografía (imagen adjunta) se apreció claramente cómo el dorso de la mano derecha de la Reina mostraba una amplia zona de color ocre oscuro típica de las equimosis o “moretones” que se generan por la tinción que la sangre hace en la piel ya sea de manera espontánea o tras un golpe, incluso leve en personas de piel delicada como ocurre en el anciano, y también frecuentemente cuando se ha pinchado una vena para inyectar algún medicamento o solución hidratante (“suero”) o simplemente para extraer una muestra de sangre para analizarla. Y bien, pues a partir de tal observación se están generando las más diversas hipótesis escuchadas no precisamente en los pasillos de los hospitales sino sobre todo en las cafeterías, restoranes, “pubs”, cantinas y hasta en las sabrosas pláticas en los porches de las casas o durante la sobremesa familiar. Unos teorizan que la reina sufría muy probablemente algún trastorno de su coagulación sanguínea y que, así como le ocasionó ese derrame en su mano, bien pudo haberlo generado en un órgano interno como el cerebro o el tubo digestivo. Otros comentarios visibles en las redes es que la reina estaba en el Balmoral para evadir el acoso de la prensa londinense pues quizás estaría sometida a algún tratamiento a base de “sueros” y transfusiones toda vez que se le veía –dicen- algo pálida en las fotografías. También se especula que podría haber estado tratada con medicamentos que “adelgazan” la sangre para evitar la formación de coágulos en las venas y arterias y prevenir alguna trombosis o embolia y al respecto encontré menciones al hecho de que la soberana podría haber quedado con alguna secuela de la Covid 19 que padeció el pasado mes de febrero pero que luego se continuó a su modalidad prolongada y es bien sabido que la producción de coágulos en la circulación es una de las complicaciones más o menos frecuentes de la enfermedad. Pero sucede que en fotografías previas se le habían observado “moretones” similares, como cuando en 2019 se le vio uno en el dorso de su mano izquierda cuando recibió a los reyes Abdalá y Rania de Jordania. Hay también comentarios de que los “moretones” pudieron ser ocasionados por caídas pero es poco probable porque difícilmente el apoyo al caer hubiese sido el dorso de la mano. El asunto es que cuando de dimes y diretes se trata todos se apuntan, especialmente en temas de la salud, la fortuna o el infortunio ajenos. Pero tratándose de los de sangre latina, está claro que nos va bien eso de la “comentocracia”. Volviendo a la reina, a qué viene tanto brinco por acá siendo que por seguro que ya descansa muy en paz aquella mujer de pocas palabras que en la Navidad del año 2000 se le escuchó decir: “A mí, las enseñanzas de Cristo y mi propia responsabilidad ante Dios me proporcionan un marco en el que trato de desarrollar mi vida. Yo, como muchos de ustedes, he logrado reconfortarme en momentos difíciles con las palabras y el ejemplo de Cristo”.***

Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.