Un jurado de doce ciudadanos estadounidenses encontró culpable a Genaro García Luna de conspiración para la distribución, posesión e importación de cocaína; delincuencia organizada y declaraciones falsas a las autoridades.

Mientras el entonces secretario de Seguridad Pública era una pieza central del gobierno de Felipe Calderón (2006- 2012) en la guerra contra el crimen organizado, también recibía sobornos del cártel de Sinaloa para favorecer a este grupo delincuencial.

Los doce jurados creyeron la versión que presentó la fiscalía estadounidense basada, casi en su totalidad, en los testimonios de criminales convictos que recibieron algún tipo de prebenda a cambio.

El poderoso gobierno del vecino del Norte no presentó ni una sola prueba física (audio, video, mensaje, correo, fotografía) que comprobara la culpabilidad de García Luna. No importó. Para el jurado fue suficiente el carrusel de testigos que incriminaban al ex funcionario mexicano. Seguramente hoy, en la mañanera, López Obrador aprovechará este veredicto para atacar no solo a García Luna sino a su némesis, el ex presidente Calderón, a quien no le perdona que le haya ganado la Presidencia en 2006 por menos de un punto porcentual.

Desde el punto de vista político, la culpabilidad de García Luna es un manjar para el actual mandatario. He aquí la prueba indiscutible de la corrupción de los gobiernos pasados, sobre todo aquel que dijo que combatiría al crimen organizado pero estaba en la cama con ellos. Pero, ojo, los fiscales estadounidenses también están mandando un mensaje al actual y futuro gobiernos de México.

Con muy pocas pruebas, las autoridades del vecino del Norte pueden meter a la cárcel a cualquier funcionario mexicano que caiga de su gracia. Porque hay que recordar que García Luna fue el consentido de Washington durante muchos años.

Que lo llenaron de honores y lo acogieron en su país cuando terminó su gestión como Secretario de Seguridad Pública. Así son los estadounidenses.

Un día pueden ser los mejores “amigos” y, al día siguiente, son los peores enemigos, si así le convienen a sus intereses. Pienso, por ejemplo, en Cara de Piña Noriega. Dice el refrán: “Te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro”. Hoy irá a la cárcel al que aplaudían el entonces fiscal general, Eric Holder, y la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Mañana pueden ser los actuales funcionarios encargados de la lucha en contra del narcotráfico. ¿Quién podría ser? ¿El General Secretario de la Defensa Nacional? O, por qué no, hasta el Presidente. En el caso de AMLO podrían presentar, como prueba a un jurado estadounidense, la foto del mandatario saludando afablemente a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ayer fue un día histórico en Nueva York precisamente porque, por primera vez en la historia, se declaró culpable de narcotráfico y asociación delictiva a un miembro del gabinete presidencial de México. Y con muy pocas pruebas.

Solo testimonios de muy finas personas: Criminales convictos que recibieron a cambio premios de la fiscalía. No se necesita más porque en la mente de los estadounidenses nuestro País es un chiquero de corrupción de donde llegan las drogas a sus respetables hogares.

Claro que los fiscales aprovechan este perjuicio que existe sobre los mexicanos. Si todo el tiempo lo están viendo en programas de televisión. Y no es que yo quiera negar que el chiquero exista. Desde luego que hay mucha corrupción en México producto del muy lucrativo mercado del tráfico de drogas ilegales. No dudo que al más alto nivel de autoridades federales y estatales. Y mucho de ese dinero sucio está entrando en las campañas electorales.

Cada vez más. Ahí está el problema de fondo. El gusto de los estadounidenses por las drogas, su estúpida prohibición y la falsa idea que la solución es detenerlas en la frontera Sur para que no entren en su territorio tienen a México sumido en una espiral de violencia y una creciente corrupción de su aparato gubernamental. Qué deshonra ver al ex secretario de Seguridad Pública en el banquillo de los acusados siendo declarado culpable. A eso llegamos ayer.

¿Qué sigue? Quizá un ex general secretario (ya trataron con Salvador Cienfuegos pero lo salvó Trump que no quiso incomodar a AMLO), un ex almirante secretario y hasta un ex presidente de la República. ¿Por qué no? Y podrán decir en Estados Unidos que su vecino es un narcoestado. Y dormirán tranquilos echándonos la culpa de sus penurias. Y nosotros, los mexicanos, tendremos que tragarnos el camote de ser gobernados por funcionarios corrompidos por el crimen organizado.