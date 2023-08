Cuidado, ahí viene Trump de regreso

Vi la entrevista que le hizo Tucker Carlson a Donald Trump en X (antes Twitter). Mi impresión: Está mejor que nunca. Para mal, desde luego. Sigue siendo un mentiroso compulsivo, pero tiene más tablas y ha mejorado su estilo. Se le nota tranquilo y con muchísimas ganas de regresar a la Casa Blanca. Yo no tengo duda que será el candidato de los republicanos. La pregunta es si podrá ganar la elección presidencial en noviembre del año que viene.

México no apareció en la entrevista. No como país específico aunque indirectamente por el asunto de la frontera Sur. Trump insiste que, de ganar, seguirá fortaleciéndola como hizo durante su Presidencia: “Lo primero que haría sería sellar la frontera bien y herméticamente”.

Falseó, por supuesto, el número de millas que construyó de muro y en uno de sus típicos lances argumentó que el mes pasado entraron indocumentados de 149 países: “Vienen de instituciones mentales y de prisiones. Están vaciando sus cárceles por toda Sudamérica. Están vaciando sus instituciones mentales. Los terroristas están llegando a nuestro país”. No hay, desde luego, evidencia alguna que sustente esta barbaridad. Pero ahí está el miedo que siempre vende Trump.

Es un show verlo. Las cosas que dicen no tienen parangón. En algún momento se atrevió a decir que Biden no llegará a la elección presidencial dando a entender que fallecerá antes. De ser el caso, según él, no lo sustituiría Kamala Harris, candidata a vicepresidenta, sino el gobernador de California, Gavin Newsom.

En Tucker Carlson, Trump tenía un entrevistador a modo. Trumpista hasta la médula, el ex conductor de Fox News -despedido por sus constantes comentarios racistas al promover la “teoría del gran reemplazo” que acusa a los demócratas de sustituir a los blancos con inmigrantes no blancos para controlar así al país- le hizo preguntas escandalosas.

Ejemplo: “¿Te preocupa que intenten matarte? ¿Por qué no intentarían matarte? ¿Honestamente?”

Trump, muy a su estilo, respondió vagamente: “Son animales salvajes. Son personas que están enfermas, muy enfermas. Tienes gente estupenda en el Partido Demócrata […] Pero he visto lo que hacen. He visto hasta dónde llegan. Cuando inventan lo de Rusia, Rusia, Rusia […] Pero esta gente está enferma. Quieren saber la verdad: Son personas que creo que odian a nuestro país. Cuando ves fronteras abiertas, cuando ves estas políticas que tienen y tantas otras cosas, es muy triste verlo. Tenemos un país que es muy frágil en este momento”.

Trump está indiciado en cuatro casos diferentes. Cada vez que lo acusan de otro delito, sube en las preferencias entre republicanos. Él niega, desde luego, cualquier ilegalidad como haber querido cambiar los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia en 2020 o conspirado para evitar la calificación electoral con la toma del Capitolio por parte de sus fanáticos el 6 de enero de 2021.

Cuando lo procesaron la semana pasada en Atlanta, el muy orondo posteó la foto de su ficha policiaca en las redes sociales que, al día siguiente, salió publicada en todos los periódicos del mundo.

Mientras se publicaba la entrevista de Trump con Carlson, se llevaba a cabo el debate de los otros ocho aspirantes a la candidatura presidencial republicana. Este evento tuvo una audiencia de 12.8 millones de personas. No sabemos cuánta gente vio la entrevista completa de 46 minutos del ex presidente porque X ya no publica esta métrica, pero, al día de ayer, el tuit de Carlson conteniendo el video tenía más de 63 millones de respuestas y 832 millones de likes.

¿Puede ganar Trump la Presidencia el año viene?

Todavía falta mucho. Pero, por lo pronto, si la competencia es entre él y Biden, el actual Presidente tiene un pequeño margen a su favor en las encuestas de +1.4 puntos porcentuales. Biden cuenta con un 44.5 % de preferencias a su favor mientras que Trump, 43.1% (realclearpolitics.com). En cuanto a las apuestas, ahí sí que Biden lleva una ventaja más amplia: 45% de probabilidad de ganar versus 32% de Trump (predictit.org).

Sin embargo, si algo le pasa a Biden antes de la elección, como cree Trump que podría ocurrir, la pregunta es quién reemplazaría al actual Presidente en la boleta como candidato demócrata porque, dependiendo de quién sea, podría cambiar el resultado que hoy se ve favorable para Biden.

En todo caso, cuidado, porque ahí viene Trump de regreso y con fuerza. Ya sabemos que no sólo es un peligro para México sino para los regímenes democráticos comenzando con el de Estados Unidos.

Leo Zuckermann

Twitter: @leozuckermann