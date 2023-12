Cuatro lecturas

Sedona.- Arizona es uno de los estados más bellos de la Unión Americana por el que cruza el desierto de Sonora con sus piedras que forman una arquitectura imposible, el llamado desierto rojo es un lugar que invita a la calma, la meditación y a largas caminatas para descubrir la flora y la fauna de la zona. Antes de que termine el año, van cuatro recomendaciones de lecturas.

Yoga, de Emmanuel Carrere. ¿Cuándo es necesario hacer una pausa? ¿Hasta dónde llevamos el deseo de destacar profesionalmente en perjuicio de la salud mental? Emmanuel Carrére escribe un diario personalísimo sobre uno de sus más duros fracasos, el de su relación amorosa. La depresión y el divorcio lo llevan a una hospitalización y de ahí a un retiro de yoga. Leí ese libro en un momento en el que estaba lleno de trabajo, sólo pensando en el crecimiento profesional y poco o nada en el personal. Me dio flojera, no me dijo nada y ni siquiera terminé de leerlo. Lo retomé tras un retiro de yoga de cuatro días con un grupo de 20 perfectos desconocidos, como en la serie que protagoniza Nicole Kidman en Amazon Prime, y lo amé. La importancia de la meditación, la respiración consciente y soltar el pasado, tres lecciones de vida que hay que aprender más temprano que tarde en la vida.

La cabeza de mi padre. La escritora Alma Delia Murillo quería ser madre y en el camino nos regaló una gran lectura. Durante el proceso de adopción, Alma Delia piensa en su propia familia y en la ausencia de su padre. Decide ir a buscar a esa figura y en el camino nos lleva valiente y honestamente por las heridas familiares de su vida, por Michoacán y por la Ciudad de México. Es imposible no reflejarse en las anécdotas de la autora, en los conflictos que nos presenta y en la necesidad de encontrar certezas en la vida. Alma Delia escribe una profunda y a la vez breve reflexión sobre la naturaleza humana y el sentido de pertenencia.

Mis estúpidas ideas, de Bernardo Zannoni. Este joven escritor ganó uno de los premios literarios más prestigiosos en Italia con la publicación de su primera novela, la historia de Archy, una comadreja que es vendida por su madre a Salomón, un viejo zorro obsesionado con la Biblia y que enseña a la comadreja a leer y a realizar labores domésticas. La comadreja nos enseña su vida, su primer amor y su encuentro con un grupo de humanos que le hace desear convertirse en uno de nosotros. Hay en esta corta novela mucho de las fábulas de La Fontaine, pero también mucho del clásico Pinocho, de Carlo Collodi, en donde animales o figuras no humanas disertan en torno a qué significa estar vivos, en qué nos diferenciamos los humanos respecto a los demás animales y las lecciones que hay en el camino.

Dos veces única, de Elena Poniatowska. Novela ambiciosa que forma parte de una trilogía que empieza con Tinisima, continúa con Leonora y termina con esta novela. Las tres novelas reconstruyen el México de la primera mitad del siglo XX con la precisión periodística y el genio narrativo de Elena. En esta novela, Poniatowska se centra en Lupe Marín, la primera esposa de Diego Rivera y una musa de varios artistas, para adentrarse en la vida del “panzón”, su relación con la misma Marín, con la fotógrafa italiana Tina Modotti y con Frida Kahlo. La escritora reconstruye un momento vital de la historia de México, la intensidad del movimiento muralista mexicano y nos cuenta anécdotas como la conocida polémica de Diego al pintar a Lenin en un mural pagado por John Rockefeller para el lobby de un rascacielos neoyorquino. Al ver al líder soviético reflejado en el mural, el millonario estadounidense pagó el dinero prometido, pero mandó destruir la obra del muralista mexicano.

Termina un año más y con él van mis agradecimientos a mi editora Maricarmen y especialmente a quienes me leen cada semana. Va un enorme abrazo y mis mejores deseos para este 2024. Gracias por iluminarme con su luz y por acompañarme en el camino.