“Buzz” Aldrin fue el compañero de Neil Armstrong en el Apolo 11, y fue el segundo hombre en pisar la luna, el 20 de julio de 1969.

A su regreso se convirtió en un hombre famoso, participó en muchos homenajes, y se dedicó a dar conferencias y siguió trabajando en la NASA. Poco tiempo después entró en depresión, tuvo problemas de alcohol, perdió su familia, e incluso su trabajo. Podemos decir que después de su gran logro no tuvo objetivo alguno con respecto a su futuro, y termina de esa manera.

Por otro lado, tenemos el caso del empresario Elon Musk, quien salta a la fama en el mundo de los negocios al ser cofundador de PayPal, una plataforma para pagos y transacciones financieras, después crea el concepto de automóvil Tesla, y Space X empresa que busca ser la primera en organizar viajes comerciales fuera del planeta, concretamente a Marte.

Cuando le preguntan a Musk cuál es su objetivo, él suele contestar: “Me gustaría morir en Marte, pero no precisamente por un impacto”.

La historia que Elon Musk dice está claramente basada en el futuro, no en su pasado.

Cuando uno lo escucha hablar, no lo oye platicar de PayPal, que fue la primera empresa que lo hizo millonario y famoso.

La historia que te dices

Condoleezza Rice, la primera mujer de color que llega a ser secretaria de Estado en Estados Unidos, con el presidente George W. Bush, tenía la siguiente fase: “Creo firmemente que uno nunca debería ser el ex de cualquier cosa”, en clara referencia a que tu vida debe estar orientada hacia el futuro, no a tus logros alcanzados.

Siguiendo con el ejemplo de Musk, ¿ya llegó a Marte?, ¿es un mentiroso por no haber llegado todavía?, ¿está el publico molesto porque no lo ha logrado? La repuesta es NO a todas las preguntas, lo que ha pasado es que lo que Musk pretende, la historia que dice, simple y sencillamente no la ha completado, eso es todo.

Usted estimado lector

Aquí aprovecho para preguntarte, estimado lector, ¿cuál es tu historia?, y si la tienes, ¿está basada en tu pasado o en tu futuro?

La mayoría de las personas tiene su historia basada en su pasado, y está definida por sus experiencias anteriores más que por sus sueños y cosas que le interesa crear. Si se le pregunta al individuo donde quiere estar dentro de cinco o 10 años, la mayoría dice que no sabe o que donde mismo. Y esto tiene una razón: Es más fácil estar recordando cosas que estar imaginándolas. Ya lo decía Einstein: “la imaginación es más importante que el conocimiento”. Y el doctor Dan Gilbert, profesor de sicología en Harvard, afirma que el individuo comete el error de pensar que ya no tiene que mejorar porque ya está “terminado”, y lo vemos que efectivamente mucha gente cambia, pero no necesariamente mejora. Y aquí encaja la frase de John Maxwell, experto en liderazgo: “El cambio es inevitable, el crecimiento es opcional”.

Conclusión estimado lector: ¿Cuál es tu historia?, y recuerda, hay que luchar porque sea una que valga la pena contar. Y lógicamente que dicha historia se convierta en tu futura realidad. ¡Feliz domingo!