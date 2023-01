Crimen, desvergüenza y pobres

Que si fue para quedar bien con Biden. Que si Ovidio Guzmán era protegido de AMLO y ahora va a tener problemas. Que si ya no podrá ir a Badiraguato. Que si fue una operación dirigida por los gringos. “Haiga sido como haiga sido”, el hecho es que una cabeza muy visible del crimen organizado, del narcotráfico, ahora está tras las rejas. Como mexicanos debemos cerrar filas y reconocer el operativo, apoyar a los militares, marinos y animarlos para que sigan buscando la seguridad, ignorando la estupidez de los abrazos sin balazos para los criminales.

Mejor veamos lo que está sucediendo en lo político. Es un hecho que el Presidente y sus corcholatas traen perdido el rumbo. Una tragedia más en el Metro de la CDMX y la jefa de Gobierno andaba feliz en actos de campaña anticipada en Michoacán. Claudia Sheinbaum parece no tener un ápice de lo que se dice vergüenza. Los gobernadores morenistas tampoco. Ahora resulta que #EsClaudia es una gobernante tan efectiva y destacada que anda recorriendo el País dando clases al respecto. Ya hasta a Sonora vino solapada, quiero decir invitada, por ese personaje al que sus incondicionales mencionan como doctor Durazo.

¿Podía haber evitado el accidente? No, claro que no, pero ella debe estar pendiente de su territorio de tiempo completo. Es ilegal que ande en campaña y que tenga el País tapizado con su imagen. Es lamentable que “sus” gobernadores no duden en violar la Ley Electoral llevándola a sus estados como si realmente le entendiera al tema.

Burdo el desplegado firmado por los “gobernadores” impuestos por el pejismo. ¿Cómo que Claudia Sheinbaum priorizó la atención a víctimas si ni siquiera estaba en su territorio? Dicen que confían en la investigación iniciada por la Fiscalía capitalina para esclarecer los hechos. El chiste se cuenta solo. Seguramente esa fiscalía le pondrá la misma intensidad que cuando exoneró (fast track) de plagio a la “ministra” Yasmín Esquivel. A propósito, AMLO nos acaba de salir con que plagio y robo son cosas diferentes. Miren qué belleza de frase se aventó: “Ojalá y los problemas de México fuesen por plagio… los problemas de México son por robo”. ¡No, bueno!

Y luego, los defensores de #EsClaudia se quejan porque, según ellos, la oposición ha hecho un uso político y faccioso del accidente para lucrar con el dolor de las familias. Dos preguntas para Alfonso Durazo, uno de los “abajofirmantes”: ¿Entonces quién debe responder por los constantes accidentes en el Metro? ¿Estás de acuerdo en que la jefa de Gobierno ande de gira proselitista -lo cual es ilegal- mientras su territorio enfrenta tantos problemas?

Así son las prioridades de los políticos morenistas. Todos para uno en defensa de la corcholata favorita, aunque demuestre no ser apta para la Presidencia. Total, ¿qué nos puede pasar si hasta Cuauhtémoc Blanco es Gobernador?

Y qué decir de la postura del Peje en torno a la pobreza. Digna de una película absurda. Lo sabíamos por los hechos y el manejo que se ha dado a los “programas sociales” (los viejitos y los jóvenes becados nos representan como 200 mil votos, me dijo el año antepasado uno de los operadores de la campaña de Morena en Sonora). Todo ya fue reconocido por AMLO y sin ruborizarse: “Ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya saben de que cuando se necesite defender la transformación se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de clase media ni con los de arriba ni con los medios ni con la intelectualidad. Entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”. Pues sí, hay que darle dinero a los pobres para que los mantengan en el poder. Lo mismo que hacía el PRI, pero ahora descarados.

Y para cerrar la lamentable semana, el Cata Domínguez, un futbolista veterano del Cruz Azul, con carrera bastante mediocre pero que gana más de dos millones mensuales, tuvo la infeliz ocurrencia de subir a las redes fotos y videos de una fiesta para su hijo de 12 años en la que el tema fue el narco. Niños vestidos de sicarios, con metralletas de juguete y gorras alusivas a los jefes criminales. Así andan los valores en este México dominado por unos tipos a los que ni las mismas “autoridades” se atreven a llamar por su nombre y en lugar de criminales les dicen “generadores de violencia”.