Corrupción, su amplio menú

Una cosa es lo que realmente es la corrupción y otra es lo que nosotros, en México, entendemos por corrupción.

Si en el mundo actual la idea de corrupción es de los conceptos que más escuchamos y que más nos ocupan y nos preocupan, deberíamos entonces tener muy claro lo que en realidad implica la corrupción para no insertar en ella actos que no son corruptos pero tampoco, y sobre todo, no dejar fuera de la idea de corrupción a una serie de actos u omisiones que de hecho son calificables como corruptos.

Aún a pesar de que en nuestro País el término corrupción se ha insertado cada vez más en el lenguaje popular a los largo de los últimos, digamos, 40 o 50 años (por ejemplo lo de que “la corrupción somos todos”, como irónica réplica al eslogan de la campaña presidencial de José López Portillo en 1975 que decía “la solución somos todos” y el de la también campaña presidencial de Miguel de la Madrid que fue “renovación moral”, en alusión franca a la corrupción que heredaba de periodos anteriores), bueno, pues a pesar de todo eso la idea de corrupción que mayoritariamente prevalece entre los mexicanos es casi exclusivamente la referente a dineros en sus diversas modalidades, como soborno, enriquecimiento ilícito, artimañas con sobreprecios, desviación de recursos, entre otras por el estilo.

Por ello es necesario tener una idea clara y precisa de lo que debemos realmente entender por corrupción, específicamente como actos de corrupción. Hace quizás un par de años tratamos algo acerca de este tema en este espacio; hoy lo concretamos aún más.

Las definiciones consensuadas por los más conocedores o expertos son las que deben tomarse como válidas para referencia y es el caso de los diccionarios, glosarios, enciclopedias e igualmente las de instituciones y organizaciones especializadas.

Por ejemplo, en el contexto que aquí tratamos de la corrupción, Transparencia Internacional, a través de su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), la define escuetamente como “el uso indebido del poder público para beneficio privado”, y la Enciclopedia Británica como “conducta impropia y generalmente ilegal destinada a obtener un beneficio para uno mismo o para otro”.

Como vemos, el concepto real de corrupción no se limita sólo a cuestiones de dinero, sino que se abre a cualquier acto cometido voluntariamente por una persona que implique un aprovechamiento irregular o inmoral del poder público para obtener beneficios o complacencias personales. Así pues, el abanico de actos de corrupción pública es en realidad muy amplio, desde el beneficio indebido de oportunidades económicas, como también el acceso indebido a la información privada, el tráfico de influencias, los privilegios en educación, cualquier forma de abuso del poder, la desinformación, la mentira o el engaño público, la simulación, la intimidación, la opresión e incluso la omisión de consecuencias públicas adversas en beneficio propio, entre otras.

Así se entiende la corrupción en el mundo. Estamos en el penoso lugar número 124 entre 180 países, con calificación de 31 sobre 100 en el IPC en nuestro País.

LA LIBERTAD COMO MOTIVO

El columnista Sergio Sarmiento anotó en su espacio “Jaque Mate” de este diario el pasado lunes, sobre el matrimonio entre individuos del mismo sexo, que “cualquier persona debe ser libre de buscar la felicidad de la manera que quiera o pueda, siempre y cuando no dañe a terceros” y añadía que “el amor no puede ser un delito”, conforme a su idea liberal del tema.

La pregunta es si el incesto (la cópula entre hermanos o entre padres e hijos o entre abuelos y nietos), si fuera recíprocamente consentido tendrá que considerarse éticamente aceptable y legalmente permitido, y lo mismo para las uniones múltiples o poligamia.

¿Bastará sólo la libertad sin daño a terceros para convertir en legalmente honestas esas modalidades de unión?

Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.