Construyamos

“El compromiso es un acto, no una palabra”. - Sartre

De todo corazón les deseo que este 2023 sea de alegría, paz, salud, trabajo y unidad. Un nuevo año que traerá oportunidades, retos, encuentros, desencuentros, definiciones, tentaciones y quiebres. En el año que acaba de terminar, primer año post-pandemia, el dolor ante la pérdida de seres queridos pervive entre nosotros, mis condolencias a sus familias y plegarias por todos aquellos que ya no nos acompañan físicamente, atesorando para siempre su recuerdo y amistad.

El año que acaba de terminar nos deja muchas lecciones en el actuar cívico, en especial hay que celebrar la defensa de un ideal en construcción, como lo es nuestra democracia imperfecta que ante el desencanto y desastre de los gobiernos anteriores la alternancia ha sido la norma en cada elección. La búsqueda de perpetuarse en el poder de quien hoy temporalmente es depositario del ejecutivo federal no debe de sorprendernos, es la naturaleza del poder. Lo que sí debe de sorprender e indignar es el desaseo constitucional e institucional con el cual busca su permanencia ante la seguridad de que cuando llegue el juicio ciudadano en las urnas, la alternancia va a ser nuevamente la alternativa más atractiva y por las mismas razones que las alternancias anteriores: Incapacidad, corrupción, rapiña, inseguridad, pobreza, desigualdad y mitomanía, entre muchas otras causas del descontento social.

Tucidides en el Discurso fúnebre de Pericles, hace 25 siglos, sobre el actuar en una democracia exponía: “Si bien en los asuntos privados somos indulgentes, en los públicos, en cambio, ante todo por un respetuoso temor, jamás obramos ilegalmente, sino que obedecemos a quienes les toca el turno de mandar, y acatamos las leyes, en particular las dictadas en favor de los que son víctimas de una injusticia, y las que, aunque no estén escritas, todos consideran vergonzoso infringir”. Puntualizando además “que la administración pública se ejerce en favor de la mayoría, y no de unos pocos”, así como el valor de la deliberación pública y debate como medio de instrucción antes de actuar.

Desafortunadamente la administración pública se ha dejado de ejercer en favor de la mayoría, la búsqueda descarada de regresar al modelo fracasado de un partido hegemónico corporativista y clientelar en aras de regresar a la “dictadura perfecta” divide y polariza. La estrategia de “divide y vencerás”, fundamental en la antigua Roma para la expansión de su imperio, no debería de tener lugar en un México que aspira progresar. La promesa de gobernar en bien de todos está subordinada a la búsqueda de permanencia en el poder y control de la hacienda pública para fines privados. En un gobierno con instituciones débiles, el que un gobernante dedique gran parte su tiempo a la agenda de su partido y ventilar sus agravios en busca de modificar el pasado, el daño a la confianza es grande.

Ante la incapacidad de reconocer que la transformación tan anhelada de la administración pública ha fracasado y ante el inminente periodo electoral que iniciará este año, sólo podemos esperar un ambiente de confrontación, falsedades y persecución. La furia, real y fingida, del Presidente y sus lacayos ante los señalamientos de la desnudez del emperador, aunado a la desconfianza permanente y temeraria de la evidencia, seguramente aumentará en este 2023. Furia que nos lleva a tener un tribunal público semejante al de la Reina de Corazones de Lewis Caroll, sin menoscabar que como exponía Sartre, emociones incoherentes y de pensamiento inconsistentes como furia y fe ciega son curiosamente similares en su propósito. Ante esta furia la respuesta es y seguirá siendo un prudente silencio y compasión.

La promesa del Presidente que habría un crecimiento económico de “5%, porque los expertos y especialistas, nos están dando cuando mucho 2.5%” de febrero de 2022 olvidada, al igual que el restablecimiento del sistema de salud pública y su mejora “como Dinamarca, entre muchas tantas promesas, ocurrencias, mentiras, contradicciones y disparates que diariamente se predican en púlpito Presidencial. El incumplimiento tiene consecuencias reales. La gobernanza de un México, cuya burocracia sigue ciegamente las órdenes de su líder, sufre en consecuencia.

La división de poderes resulta incómoda para el sueño de un Maximato y el federalismo cada día se erosiona aún más ante los desfiguros genuflexos de un gran número de Gobernadores que se asumen, primero como peones al servicio del Emperador desnudo, militantes en un segundo lugar y servidores públicos con obligaciones constitucionales al último.

La filosofía de Sartre gira alrededor de la premisa de que no hay excusas y que somos finalmente responsables por nuestros actos y lo que resulte de ello. La premisa de que debemos de cargar con la carga de la disculpa de los gobernantes es ridícula, no debemos de dejar de denunciar la evasión de responsabilidad y ausencia de resultados de quienes gobiernan culpando al pasado. Gobernantes sin ideas para el presente y carentes de una visión de futuro.

En 2023 se definirán los candidatos a la Presidencia de la República. En la antigua Grecia de Homero se buscaba líderes que fueran grandes guerreros, figuras heroicas; en la Edad Media la búsqueda era de líderes espirituales, el ideal de un santo. Para 2024 el paradigma del líder a elegir en México habrá que definirlo partiendo de la premisa de que Ella o Él sean capaces de articular una visión de futuro, legalidad, respeto y unidad.

El gran reto ciudadano será vencer la indiferencia y dejar de ser indulgentes sobre el actuar público. 2023 va a ser un gran año, indispensable la participación ciudadana en la construcción de una democracia que ponga como principio y fin al ciudadano, dejando atrás la visión anquilosada del gobernante como deidad.