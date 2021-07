Cuando alguien acusa, verifica que no sea el culpable,

Piers Anthony.

Cuando se dio a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la facultad de congelar cuentas bancarias de personas que no hubieran sido condenadas por ningún delito se argumentó que era necesario para combatir al poderoso crimen organizado. Como siempre en México, sin embargo, este poder se ha utilizado no contra los capos, sino para violar los derechos de personas que no sólo no tienen nada que ver con el crimen organizado, sino que ni siquiera han sido acusadas de alguna falta.

Este pasado 5 de julio Carmen María Hernández Cortés, una mujer de 32 años, se despertó con la noticia en redes sociales de que su cuenta bancaria había sido congelada. La UIF no consideró necesario informarle. A ella se le conoce en medios y redes sociales, donde tiene un número importante de seguidores por sus comentarios sobre cinematografía, como Pamela Cortés o Pamela Cortés-Roemer: Pamela, porque así le dice su familia desde niña; Cortés, porque cuando empezó a participar en el canal E! Entertainment se le dijo que su apellido materno era más corto y atractivo; Roemer, por su relación con Andrés Roemer.

La UIF filtró la noticia de que la congelación de las cuentas de la esposa de Roemer buscaba cerrar el financiamiento del ex diplomático, quien tiene cuatro órdenes de aprehensión por abuso sexual y violación. Sin embargo, hay dos falsedades en estas afirmaciones: La primera es que no hay indicio de que Pamela haya financiado a Roemer; la segunda, es que no es su esposa.

Hago una aclaración de interés. Conozco a Roemer desde hace años: He conducido programas de televisión con él y he participado en Ciudad de las Ideas, un festival que él organizaba. Mi posición sobre las acusaciones en su contra es que debe enfrentarlas en un juicio justo y ser castigado si ha cometido algún delito. Conozco también a Pamela, a quien aprecio y admiro.

Es verdad que Pamela y Roemer tuvieron una boda en marzo de 2018, pero fue una ceremonia oficiada por el sicólogo Dan Ariely, el economista Robert Cooter y la comediante Julia Sweeney. Los novios se declararon su amor leyendo textos de compromiso personal: El de Pamela nos arrancó lágrimas a los presentes. No fue una boda, sin embargo, sino algo más cercano a una conferencia TED.

¿Cuáles son los montos multimillonarios que tenía Pamela Cortés para financiar a Roemer? Le congelaron su única cuenta de débito de HSBC, con 65 mil pesos, recibidos en buena medida en pago por la conducción en televisión de la ceremonia de los premios Óscar. Su única otra cuenta, una de crédito con tope de 30 mil pesos, la canceló semanas antes por no poder solventarla.

Al hacer las reglas, los políticos justificaron la facultad discrecional de congelar cuentas de personas que no han sido juzgadas con el argumento de que esto era indispensable para enfrentar al crimen organizado. No consideraron que los narcotraficantes y los secuestradores utilizan dólares en efectivo. Para lo que sí ha servido este poder es para congelar la única cuenta bancaria de una mujer que no ha sido acusada de nada.

Me preocupa el caso de Pamela porque no es justo que se le deje sin recursos, pero más el poder abusivo de la UIF para congelar cuentas de personas que no han sido juzgadas o siquiera acusadas de un delito. Esta facultad se ha ejercido contra quienes son molestos al régimen, como los productores agrícolas de Chihuahua que se oponían a la entrega de agua a Estados Unidos, y ahora contra una mujer cuyo presunto delito es tener una relación sentimental.

