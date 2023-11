Conciencia artificial

No se trata de la consciencia sino de la conciencia; la primera, con “s” y “c”, es la capacidad de percibir las cosas, los sucesos, la realidad. En cambio, la que no lleva “s” -la conciencia- es la facultad de reflexionar, de distinguir el bien del mal, de juzgar, y es precisamente esta la que trae ocupados y preocupados a los expertos -informáticos, neurobiólogos, filósofos- que no se ponen de acuerdo sobre las posibilidades de que la Inteligencia Artificial (IA) pueda tener o no su propia e íntima conciencia. Alguien puede imaginar que la IA lo tendrá sin cuidado, pero en este momento es precisamente la IA el principal avance científico y tecnológico que, a querer o no, significa ya un impacto en prácticamente todas las actividades humanas, desde la educación hasta las comunicaciones pasando por todo género de servicios y oficios.

El martes de esta semana la revista Nature publicó una revisión de la neurocientífica Liad Mudrik de la Universidad de Tel Aviv acerca de tres libros sobre el asunto de la conciencia en las máquinas, los cuales presentan un panorama inquietante sobre el presente y el futuro próximo de la “siembra” de una conciencia en los sistemas de IA.

En realidad, de entrada hay que decir que acerca de los primeros seres vivos no se les han encontrado vestigios de conciencia alguna, pero tampoco en los seres vivos actuales a excepción hecha de nosotros, los seres humanos; esto significa que la conciencia apareció en nosotros a lo largo de la evolución, aunque esto es complicado decirlo así porque sin conciencia simplemente no éramos nosotros (se entiende ¿verdad?).

Por ahora no hay otra explicación. El hecho de que nuestra actuación sea menos predecible que la de otras especies vivas es precisamente por el hecho de que tenemos conciencia y somos capaces de actuar, responder y reaccionar a voluntad y con libertad individual.

Aunque no todos los dedicados a esta materia están de acuerdo en ello, algunos expertos suponen que en los animales más evolucionados hay “cierto grado” de conciencia, pero la diferencia en la conducta del hombre con la de cualquier animal superior es tal que, si bien se habla de inteligencia animal, no se puede hablar de conciencia animal.

Los más entusiastas en el campo de la IA suponen que conociendo más a fondo los cambios evolutivos que llegaron a ser el asiento biológico de la conciencia se podrían estos imitar en los sistemas de IA de manera que se pudiera avanzar en la creación de máquinas con conciencia de su propio yo y más adelante capaces de reconocer la moralidad de sus actos de manera que tengan una especie de libre albedrío, que sean libres. No hay ninguna base científica firme que permita suponer esto, como tampoco la existe para el caso de tantísimas otras funciones y capacidades presentes en los seres biológicos, de manera aún mucho más complicada en el hombre.

Por definición, la IA no pretende tener una verdadera intencionalidad propia, un credo, ideología o deseos propios surgidos de esa tan evidente como intangible facultad que es la conciencia, de hecho inimitable.

Lo que podría resultar en una máquina sería otra cosa pero no la conciencia como capacidad incluso de tomar decisiones absurdas que podrían suponer la destrucción masiva de todas las demás máquinas (el hombre sí que decide acabar con todo lo que le dé la gana) e incluso tomar decisiones en contra de su propio bien, entre otras cosas porque no se ve cómo la máquina tendría, por imitación al hombre, la manera de reconocer “su propio bien”.

Volviendo al análisis que hace Liad Mudrik, me pareció excelente el párrafo con el que cierra su artículo: “No me parece muy prudente añadir más criaturas conscientes a este panorama ya de por sí complicado e incendiario. Quizá sea más sabio ser una criatura que piensa en la conciencia que alguien que aspira a crear versiones artificiales de ella”.

Y es verdad. ¿Qué necesidad?

Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.