¿Comulga Ramírez Cuéllar con los ideales de la Liga Comunista 23 de Septiembre?

“La Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S) se fundó el día 15 de marzo de 1973…

“Para llevar a cabo la revolución armada, la LC23S diseñó una agenda política-militar consistente en la implementación de la huelga económica, la huelga política, combate de calle y, por último, el desarrollo de la guerra de guerrillas…

“La huelga económica era (…) la base para el desarrollo de la lucha armada y preludio de la guerra civil revolucionaria…

“La huelga política era un estadio (…) el proletariado pasaría al proceso de ‘agitación, propaganda, hostigamiento y resistencia armada’…

“La movilización política y el combate de calle (…) debían trasladarse al campo para ampliar los brazos rurales, efectuar invasiones de ejidos, recuperar y obtener tierras (…) también debía contemplar la eliminación de caciques, guardias blancas y soldados”.

Así nació la LC23S, según el artículo Origen de la Liga Comunista 23 de Septiembre, de Rodolfo Gamiño Muñoz y Mónica Patricia Toledo González, que apareció en la edición Septiembre/Diciembre de 2011 de la revista cuatrimestral Espiral, que publica la Universidad de Guadalajara. El texto está en http://tiny.cc/1isbpz.

La LC23S desapareció en 1982, poco después de que muriera a balazos su último dirigente, Miguel Ángel Barraza, por agentes de la Brigada Especial creada por Luis Echeverría para acabar con ella y otras organizaciones guerrilleras, utilizando métodos que en la mayoría de los casos fueron brutales y violatorios de cualquier derecho humano y político.

Durante su existencia, la LC23S realizó asaltos y secuestros que le proporcionaron recursos para operar y, más importante, notoriedad pública.

Entre sus delitos más recordados están el intento de secuestro del empresario regiomontano, Eugenio Garza Sada, el 23 de septiembre de 1973, quien murió al recibir varios balazos al oponerse a sus atacantes; y el doble secuestro en Guadalajara, el 10 de octubre de 1973, del cónsul del Reino Unido en esa ciudad, Anthony Williams, y el del empresario Fernando Aranguren. Al negarse el Gobierno a negociar con ellos, el cónsul fue liberado y el empresario asesinado con un tiro a la cabeza.

¿Por qué he querido recordar hoy a la Liga Comunista 23 de Septiembre?



Por una razón: Algunos de sus miembros fundaron en 1982 el Partido Patriótico Revolucionario (PPR) que en 1988 se alió a otras organizaciones para crear el Frente Democrático Nacional (FDN) que ese año postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato a la presidencia. Del FDN nacería el PRD y de este saldrían muchos de sus militantes para fundar Morena.



Un ex militante del PPR es Alfonso Ramírez Cuéllar, el actual presidente de Morena, quien de alguna manera debió haber comulgado en alguna época con los ideales de los ex guerrilleros que crearon el PPR. Si no, ¿por qué militó en dicho partido?



Con ese antecedente, ¿debemos extrañarnos que Ramírez Cuéllar proponga una reforma constitucional que permita al Inegi ingresar a las casas de los ciudadanos para revisar su patrimonio inmobiliario, a fin de medir la concentración de la riqueza; y que se autorice al Inegi a revisar el patrimonio financiero de las personas, en coordinación con el SAT?