Clamor eléctrico

Así como la bombilla eléctrica desplazó a la lámpara de petróleo, así el vehículo eléctrico desplaza ya al automóvil de gasolina: Un avance imparable. Si bien el primer automóvil eléctrico se armó en 1832, fue hasta 1996 que se produjo el primero a la venta.

Hoy, 26 años después, uno de cada 250 automóviles circulando en el mundo es eléctrico; no es gran cosa quizá, pues eso representa apenas el 2.2 del global, pero lo que sí es asombroso es que de 2015 a 2019 la cantidad de automóviles eléctricos rodando por el mundo pasó de 550 mil a un millón 100 mil y, más aún, que en 2021-dos años después- se vendieron ocho millones.

La creciente tendencia es vertiginosa. Las ventajas de los automóviles eléctricos -totalmente eléctricos- es que no contaminan el aire que todos respiramos, generan mucho menos contaminación por ruido, sus motores no sufren fricción por lo cual no requieren aceites ni mecanismos de enfriamiento, se deprecian mucho menos y hasta podrían cargarse de energía conectándose en un toma corriente hogareño en casas a nivel del suelo mientras usted duerme. Los autos de residentes en hogares de pisos más arriba toman corriente en estaciones con una, varias o muchas conexiones tanto en las ciudades como en las carreteras y en áreas rurales, y cada vez hay más tomas de corriente públicas para carga rápida.

Como quiera que sea el problema de la recarga de la batería de los autos eléctricos está previsto y las posibles soluciones se prueban en los países con mayor demanda. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay seis mil puntos públicos de carga rápida de corriente (15 minutos para cada 400 kilómetros) que para los más de dos millones de automóviles eléctricos en ese País no son suficientes y de hecho muchos autos eléctricos cargan en conexiones lentas -de las que allí hay 50 mil- y otros muchos cargan en tomas domésticas, pero aun así es urgente poblar ese País de tomas rápidas de corriente.

El Gobierno federal norteamericano apresta una inversión ocho mil millones de dólares para instalar 500 mil unidades de carga rápida a lo largo de ciudades, carreteras y zonas rurales y lo mismo se analiza en otros países. El asunto es urgente, pues se estima que para 2030 la cantidad de vehículos eléctricos rebasará a los de gasolina y diésel, tema también urgente para reducir las emisiones contaminantes de los autos de combustible.

Asombra saber que en Noruega hay 85 autos eléctricos por cada mil habitantes y ocupa en este sentido el primer lugar mundial; el segundo es para Islandia con 36, un lejano noveno lugar para China con tres autos eléctricos por cada mil habitantes, pero este es el País con más autos eléctricos en el mundo, pues sólo en 2021 vendió 3.5 millones de unidades mientras que Estados Unidos vendió 650 mil.

De los dos millones de carros eléctricos en Estados Unidos, 45 mil están en Arizona y 600 mil en California, hecho que muy pronto representará una demanda forzosa de instalaciones de carga eléctrica rápida en Baja California y Sonora si es que queremos mantener el turismo del Oeste norteamericano en nuestras regiones. Además, el precio de venta de los autos totalmente eléctricos bajará conforme su producción continúe creciendo.

Los avances tecnológicos saludables, legítimos, éticos y accesibles deben aprovecharse.

Un merecido reconocimiento al Gobierno municipal de Hermosillo y al Gobierno del Estado de Sonora por la oportuna visión de contar, por un lado, con una flota completa de patrullas eléctricas y, por otra parte, estar ya en pruebas de transporte público también eléctrico (imagen adjunta) según ha trascendido por un comunicado de hace tres días de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable de Sonora (Cedes) y C40 Cities Finance Facility con una visión ecológica. E igualmente un reconocimiento al Gobierno del Estado de Nuevo León por ganarse para México la ubicación de la “gigafábrica” Tesla, por cierto marca puntera en la producción mundial de autos eléctricos. Gracias por darnos buenas noticias en medio de otras no tan buenas.

Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.