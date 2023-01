Cinco lecturas

Empieza el 2023 con la selección de la ministra Norma Piña como la primera presidenta de la Suprema Corte de la Nación y el año seguirá con esa intensidad debido a que estamos en la antesala a las elecciones presidenciales del 2024. Van cinco recomendaciones de lecturas para acompañar los próximos meses.

“Tan poca vida”, de Hanya Yanagihara. La escritora y periodista narra la vida de un grupo de cuatro amigos, todos hombres, todos neoyorquinos, en una época indefinida, en la que “Jude”, un abogado con un problema de movilidad y con un pasado trágico, es el centro de la historia. Yanagihara escribe con profundidad sobre cada uno de sus personajes, detalla el dolor físico, el amor, la pérdida, el abuso, la salud mental y la adicción. No es una novela fácil, mucho menos por su extensión de casi mil cuartillas, pero sin duda es uno de los textos que marca la narrativa contemporánea estadounidense. En muchos sentidos, Yanagihara escribe sobre la amistad entre hombres tal y como la italiana Elena Ferrante lo hace sobre la amistad entre mujeres. La historia de “Jude” obsesiona y sorprende hasta el final.

“Detransition, Baby”, de Torrey Peters. En un mundo lleno de prejuicios respecto a la identidad y a la expresión de género, así como a la orientación sexual, esta escritora trans escribe una muy provocadora novela en la que “Amy” decide detransicionar y se presenta ante su novia, otra mujer trans, ahora como “Ames”, un hombre cisgénero a quien gusta tener relaciones sexuales con hombres casados. “Ames” se enrolla con su jefa, una mujer cisgénero a la que embaraza. Todo parece una comedia de enredos en la que con mucha empatía se habla sobre la cuestión trans, el género, las familias queer y sobre la maternidad. Definitivamente este texto tiene que ser traducido al español. Peters fue nominada en el Reino Unido al Premio Literario para Mujeres y esto aumentó la polémica en torno a ella y su novela.

“Bajar es lo peor”, de Mariana Enríquez. Recientemente se republicó la primera novela de esta escritora argentina que se ha hecho de un enorme grupo de fans ávidos de sus textos de terror. La misma Enríquez prologa su ópera prima y advierte que no quiso releerla ni corregirle nada y en muchos sentidos se siente como un texto noventero, con escenas de sexo entre sus protagonistas sin mucha imaginación y que sólo parecen estar ahí para provocar a quien la lee. Sin embargo, “Facundo”, “Narval” y “Carolina” son personajes entrañables que se adentran por un sórdido Buenos Aires y que anticipan a la gran cuenta historias en la que se convirtió Mariana.

“El hombre joven”, de Annie Ernaux. No había leído a la Premio Nobel de Literatura 2022 y su más reciente novela es tan notablemente corta como fuerte en su prosa. La escritora cuenta la relación que tuvo con un estudiante 30 años más joven que ella y al que llevó de paseo por Europa. En esta historia Ernaux reflexiona sobre la juventud, el deseo, la pasión y sobre la polémica que genera el que una mujer cuarentona salga con un veinteañero, mientras que si un cincuentón sale con una veinteañera no hay escándalo alguno, según la francesa. Con esta novela corta me adentro en el mundo de sus letras y definitivamente invita a leer su obra.

“La tiranía del mérito”, de Michael Sandel. El filósofo de Harvard es muy conocido por su curso sobre la justicia y en este ensayo desarma a quienes piensan que merecen más por haber estudiado en una prestigiosa universidad que alguien que no lo hizo. Sandel argumenta muy convincentemente sobre cómo la cultura de la meritocracia se ha convertido en un pretexto para esconder la desigualdad y cómo la clase política, especialmente los demócratas y los liberales, no se dan por enterados del privilegio. Una lectura muy necesaria para quienes defienden la "filosofía" del echaleganismo.

A las y los lectores les deseo un 2023 con mucha salud, muy buenas lecturas y grandes conversaciones. Lo mejor para ustedes y para sus seres queridos.

El autor es politólogo, conductor de un programa de televisión y profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero.