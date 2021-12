Cinco lecturas

VAIL, Estados Unidos.- Termina el 2021 en la antesala de una nueva ola de Covid, pero muy diferente a las anteriores. Hay un avance significativo de vacunación en México y con tratamientos recién aprobados en EU. Hoy sabemos mucho más de este virus y sus variantes que hace un año. El desgaste anímico por la pandemia ha sido brutal. Por ello, van cinco recomendaciones de lecturas que me acompañaron en el año.

Big Friendship. How We Keep Each Other Close, de Aminatou Sow y Ann Friedman.- Las autoras narran cómo han mantenido su amistad por más de una década, desde que se infatuaron platónicamente tras una reunión para ver Gossip Girl, hasta que se convirtieron en colegas de trabajo. Para ellas, en la vida hay al menos tres tipos de amistades: Activas, durmientes y conmemorativas. ¿Cómo conservarlas activas por mucho tiempo? ¿Cómo superar las diferencias? Tras leer este libro uno valora con más cariño las amistades que han estado ahí siempre, con las que se crece con admiración mutua, sin miedo a decir las verdades incómodas, esa familia elegida con la que no se bloquea la comunicación. Un libro para aprender a madurar la amistad. Ojalá lo traduzcan pronto.

El emperador de todos los males. Una biografía del cáncer, de Siddharta Mukherkjee.- Una querida amiga me advirtió un día: "Tarde o temprano, todo mundo tiene que leer este libro. Espero que en tu caso sea más tarde que temprano". Y es cierto. A todas las familias nos toca esta enfermedad de manera directa o indirecta. ¿Desde cuándo están registrados los primeros casos de cáncer conocidos en la historia? ¿Cómo nacieron las primeras radiaciones y luego las quimioterapias? No es un libro fácil de digerir, especialmente si un ser amado está pasando por esta enfermedad, pero definitivamente es un trabajo a leer, de manera dosificada, cuando el cáncer nos toque de alguna forma.

Gay Bar, de Jeremy Atherton Lin.- Este año leí muchas autobiografías de activistas trans, gay y queer, todas formidables, pero destaco la de Atherton Lin porque más que una autobiografía es un ensayo antropológico sobre la centralidad de los bares gays en la vida homosexual para socializar, para tener sexo, para politizar los temas y simplemente para narrar la historia de una ciudad con el auge y caída de los antros gays. El autor narra precisamente esto en torno a tres décadas de salir a antrear en Los Ángeles, San Francisco y Londres y escribe un poderoso ensayo para seguir reivindicando la existencia de estos espacios de convivencia ante la emergencia de las aplicaciones para ligar o ante la irrupción de la pandemia.

La República de la música, de Luis de Pablo Hammeken.- El historiador escribe un exquisito tratado sobre la sociedad, la cultura, la noción de modernidad y el desarrollo de México en el siglo XIX a través de la historia de la ópera en México. ¿Quiénes asistían a estos espectáculos? ¿A cuáles teatros iban? ¿Cómo socializaban, cuánto costaba un boleto, cómo afectó la epidemia de cólera las representaciones operísticas en tiempos de Santa Anna? Una joya narrativa que evidencia la pasión del autor por contar historias y, claro, por la ópera.

A la mitad del camino, de AMLO.- Oficialmente ya le queda menos tiempo del que lleva en la Presidencia a López Obrador y en estos tres años, su popularidad sigue alta, pero se han ido quedando en el camino muchos de los votantes que lo apoyaron para ese triunfo histórico. Tenemos un Presidente que escribe, que habla demasiado, que nos dice qué piensa y que no se queda callado y este estilo personal le ha generado popularidad, pero también le provoca cada vez más rechazo en algunos sectores. La autoevaluación de su mandato es autoindulgente, carente de cualquier autocrítica, pero le permite a lectores contrastar los dichos y datos de AMLO con la realidad que vivimos. A tres años, el Presidente queda demasiado a deber. Hacia el final del sexenio habrá más para evaluarlo. Hoy hay demasiados errores y falta de resultados.

A las personas que generosamente acompañaron esta columna a lo largo del 2021, les agradezco profundamente y les deseo lo mejor para el año que comienza.