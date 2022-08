¿Chaqueteará otro Gobernador a favor de AMLO y Morena?

No me gusta la caracterización de las elecciones de gobernador del Estado de México como “el laboratorio de las elecciones presidenciales”. Implica que ahí se hacen experimentos que, de funcionar, se aplican en lo federal un año después. La realidad es que la política local mexiquense tiene poco que ver con la nacional. El Estado de México es uno de los bastiones que le queda al PRI en la República. Ahí no ha existido alternancia. Siempre ha sido gobernado por el tricolor desde la Revolución.

Lo del “laboratorio” es un invento mediático para agrandar la importancia de la elección en el Edomex, como si lo necesitara. No hay por qué exagerar. En sí misma, tiene una gran transcendencia por el tamaño de la entidad federativa: Es el número uno en población con el padrón electoral más grande del País (12 millones 100 mil votantes equivalentes al 13% del total) y el número dos en la generación del Producto Interno Bruto nacional.

Hace cinco años, el Gobierno federal, presidido por el mexiquense Enrique Peña, le invirtió una cantidad bestial de dinero para que el PRI retuviera esta gubernatura. La ganaron por un pelito. La diferencia del tricolor frente a Morena fue de 2.8%.

Ahora tenemos a un Presidente morenista que tiene un apetito voraz por ganar elecciones de Gobernador. AMLO quiere culminar la corona de magníficos resultados que ha tenido Morena en los estados con la enorme gema del Estado de México. Sin duda vamos a ver a un Gobierno federal volcado con todos sus recursos para arrebatarle la gubernatura al PRI y consolidarse como el partido dominante de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

Una de las grandes preguntas de la elección el año que entra en el Estado de México, quizá la mayor, es cómo la jugará el gobernador Alfredo del Mazo. Desde 2018, hemos visto cómo varios mandatarios priistas, en lugar de luchar para que los suceda un correligionario suyo, han entregado el puesto a Morena a cambio de impunidad y puestos en el Gobierno federal. Ha sido el caso de Quirino Ordaz en Sinaloa, Claudia Pavlovich en Sonora, Carlos Miguel Aysa en Campeche, Omar Fayad en Hidalgo y Alejandro Moreno en Oaxaca. A la hora de la verdad, chaquetearon: Operaron más a favor de Morena que del PRI.

¿Será el caso de Del Mazo? ¿El nieto e hijo de gobernadores mexiquenses será el último priista que entregue ese Estado a la oposición terminando, así, con el larguísimo dominio del PRI en el Edomex? ¿Querrá pasar a la historia como el último Gobernador del legendario grupo de Atlacomulco?

Hay quienes, desde hoy, juran y perjuran que Del Mazo chaqueteará. Que no va a meter las manos en la próxima elección mexiquense. Que, como tiene mucha cola que le pisen y miedo de enfrentarse al Presidente, le dejará el camino libre a AMLO y Morena para que este partido gane.

Si es así, sin el apoyo del Gobernador, la elección en el Edomex será relativamente fácil para la candidata morenista, Delfina Gómez, quien compitió y perdió, por poquito, hace cinco años en contra de Del Mazo.

AMLO la vuelve a lanzar a pesar de su participación en una red de financiamiento ilegal cuando fue presidenta municipal en Texcoco. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentenció y multó a Morena porque, entre 2013 y 2015, el Gobierno de ese Municipio retuvo el 10% del salario de cientos de trabajadores públicos de esa localidad para costear la formación de ese partido. Eso, en algún otro país donde todavía importa el decoro, hubiera sido suficiente para terminar con la carrera política de Gómez. Aquí, en cambio, el Presidente que promete la honestidad en el servicio público, la nombró secretaria de Educación Pública federal.

Poco les importa la legalidad a AMLO y Morena. Ya eligieron a Delfina como su candidata a gobernador en el Edomex a pesar que la ley determina que será hasta el 23 de enero del 2023 cuando comiencen las precampañas de los posibles aspirantes. De esta forma, Gómez comenzará a hacer campaña bajo la figura de coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, una simulación diseñada para saltarse la ley.

Mucho hablaremos de la elección en el Edomex por lo que representa. ¿Habrá alianza del PRI-PAN-PRD para enfrentar a Delfina? ¿Qué papel jugará MC y su candidato Juan Zepeda? ¿A quién le quitará votos? ¿Sacará el Gobierno federal el petate del muerto de una posible persecución judicial por corrupción a Peña Nieto para ganar más votos en el Edomex? Vaya que habrá preguntas que ir analizando.

Leo Zuckermann es analista político / periodista y conductor de un programa de opinión en televisión.