Desde el Gobierno federal se ha lanzado un llamado a Estados Unidos para solicitar que reabra los cruces fronterizos por los problemas que ha generado la medida del vecino País.

Lo que sucede en la frontera ha llevado a que la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza la canciller Alicia Bárcena, tome cartas en el asunto por las medidas del Gobierno estadounidense.

La petición diplomática es a las autoridades federales y estatales de Estados Unidos para que de forma “inmediata” haga la reapertura de los cruces fronterizos de Piedras Negras-Eagle Pass I (Coahuila-Texas), Sonoyta-Lukeville (Sonora-Arizona), y el cruce peatonal denominado PedWest en El Chaparral-San Ysidro (Baja California-California).

Se espera que haya diálogo entre los funcionarios mexicanos y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para restablecer la operación de esos puntos que, de acuerdo con lo que se ha informado, fue para redireccionar personal de esas garitas a otras actividades y puntos ante el flujo migratorio en la frontera estadounidense.

Para la SRE esos cierres fueron “medidas unilaterales” que impactarán de manera negativa el intercambio comercial y el turismo de la región, por lo que buscan que se reanuden los cruces para evitar pérdidas económicas en ambos lados de la frontera.

Ahora falta que este llamado de la canciller mexicana tenga eco en el Gobierno estadounidense, que está concentrado en acciones para frenar la migración a su territorio.

En Guaymas y Huatabampo ya están listos los morenistas para participar este día en las reuniones masivas que tendrá la precandidata presidencial

Claudia Sheinbaum, quien recorre el País como parte de su precampaña.

La agenda de Sheinbaum es intensa, pues está recorriendo de Norte a Sur el territorio nacional e incluyendo grandes ciudades y también comunidades más pequeñas o enclavadas en regiones serranas de México.

Esta mañana llegará a Hermosillo y se trasladará a Guaymas, donde encabezará su primer evento a las 11:00 horas, para después trasladarse a Huatabampo, donde a las 18:00 horas se reunirá con militantes de Morena, PT y PVEM, así como simpatizantes.

La nueva confrontación política y de la sociedad civil está sobre el futuro de los órganos autónomos como el INAI, Ifetel, Cofece y CRE ante la iniciativa presidencial anunciada para desaparecerlos.

Para el presidente Andrés Manuel López

Obrador esos organismos “no sirven para nada” y por eso anuncia que enviará una propuesta de reforma administrativa al Congreso de la Unión para eliminarlos porque son costosos, significan gastos “superfluos” y porque ser “supuestamente autónomos”.

Esa postura la respaldan los morenistas y sus aliados; sin embargo, en la oposición y organizaciones de la sociedad civil consideran que son entidades necesarias para defender el acceso a la información, la regulación de actividades económicas y garantizar transparencia en procesos.

Senadores como Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, y los panistas Julen Rementería y Damián Zepeda señalaron que la iniciativa es “una regresión autoritaria”, mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presidida por José Medina Mora, ven que la desaparición de esos organismos sería un grave retroceso para el desarrollo democrático del País.

El que se concrete su iniciativa para dar fin a los organismos autónomos depende del Congreso, por lo que requiere de una mayoría calificada, es decir, los votos de dos terceras partes de los legisladores y ante la posibilidad de no tener esa votación, el presidente AMLO explica que no importa si aprueban o no su reforma porque lo que quiere es dejar constancia de que esos órganos “están mal”.