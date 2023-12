En un ambiente tenso, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) eligió ayer al nuevo presidente del organismo para el periodo 2023-2026.

Y es que una de las candidatas, Norma Julieta del Río Venegas, se bajó de la contienda minutos antes de iniciar la votación porque aseguró que no existían las condiciones para competir. Adelantó que su voto sería para Josefina Román y habló de denuncias que había interpuesto y no se les había dado curso, además que no podía votar a alguien sin ética al frente del INAI.

Un día antes, en sus redes sociales, acusó la existencia de “mafias” en el órgano y reveló que la empresa que había desarrollado la Plataforma Nacional de Transparencia cobraba 3.6 millones delpReíosos por las licencias de uso, y que ésta había sido desarrollada y administrada por el ex comisionado Óscar Guerra Ford.

El pasado 13 de noviembre Guerra Ford renunció al cargo tras darse a conocer que durante su periodo como comisionado pagó con la tarjeta corporativa del Instituto cuentas en un “table dance” por más de 20 mil pesos.

Y después de cuatro rondas y con el voto de la actual presidenta Blanca Lilia Ibarra, el comisionado Adrián Alcalá fue elegido presidente.

La CFE presumió hace unos días la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, cuya primera etapa ya está en funcionamiento desde febrero del año pasado.

“La Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, en Sonora, traerá grandes beneficios a la población, pero también al medio ambiente: ¿Cuántos focos podrías encender con la energía producida en Puerto Peñasco? 100 millones de lámparas ahorradoras de 10 watts”, refiere en su mensaje.

En su etapa final esta central generadora producirá mil megawatts (MW) de energía limpia.

La planta ocupará un terreno de 2 mil hectáreas, superficie que podría alojar 315 veces al Estadio Azteca, además será suficiente para iluminlaArnd1r0é0smM.iLllóop-ez nes de lámparas ahorradoras de 10 watts y benefiOcbirardáora una población de 1.6 millones de habitantes ó 536 mil hogares.

Recordar que en la inauguración de la primera etapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que era fundamental porque se podía decir que se tenían energías limpias para el desarrollo futuro de Sonora, para el impulso y promoción de la industria.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) se comprometió a entregar más de 53 millones de dólares para nuevas actividades bajas en carbono y resilientes al clima en 23 ciudades de

Asia, África, Latinoamérica y el Caribe.

En un comunicado se dio a conocer que el compromiso fue de Samantha Power, administradora de la Agencia, dentro de la COP28 realizada en Dubai.

Las nuevas iniciativas que impulse Usaid se centrarán en apoyar programas y colaboraciones que permitiera los gobiernos locales anticipar los riesgos climáticos y abordar asuntos urbanos. En la lista se incluyeron a Hermosillo, Sonora, y Mérida, Yucatán, según el boletín de prensa.

“En otras ciudades, como Hermosillo y Mérida, México y Mbombela, Sudáfrica, otras áreas de enfoque incluyen la descarbonización del sector del transporte con vehículos y transporte público eléctricos, la transición de los edificios a cero emisiones netas a través de medidas de eficiencia energética y fuentes de energía limpias, la aceleración de soluciones de adaptación innovadoras y la ampliación de las opciones de financiación climática para los gobiernos locales”.

Se enfrentará la contaminación del aire en Bishkek, República de Kirguistán; y se desarrollará la resiliencia ante el aumento de las temperaturas y la escasez de agua en Rajkot, India.