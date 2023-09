De nueva cuenta, y por sexta ocasión consecutiva, hay una ampliación para la regularización de “autos chuecos”, que a unos pone contentos y otros critican la medida porque la consideran innecesaria.

Ante un año electoral para muchos era previsible la publicación de un nuevo decreto como el que ahora extiende hasta diciembre el plazo para legalizar los vehículos extranjeros que ingresaron de forma irregular en el País y hay quienes no descartan que haya más en 2024.

Por eso, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, criticó ayer esta nueva ampliación porque dice que la justificación de las autoridades es que estos autos “chocolates” no se usan en actividades ilícitas, pero señala que los delincuentes principalmente usas carros robados de modelo reciente y que pese a esta medida continúa la corrupción de funcionarios de todos los niveles para permitir la entrada ilegal de más unidades al País.

Así que los dueños de estos vehículos de 16 entidades que están contempladas en el decreto del Gobierno federal, en el que está incluido Sonora, tienen tres meses más para regularizar sus unidades.

Los municipios han captado los recursos provenientes de estos trámites que, de acuerdo con la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se han regularizado más de 160 mil autos “chuecos” en Sonora y se han recaudado más de 400 millones de pesos.

Desde Taiwán reportan que en la gira del gobernador Alfonso Durazo en esa nación firmó un acuerdo para que 30 universitarios sonorenses pueden ser parte de un intercambio con la Universidad de Tsinghua.

En el segundo día de actividades por Taiwán se concretó este acuerdo con esta institución universitaria que se distingue por estar a la vanguardia en cuestiones de innovación tecnológica.

Lo que destaca el mandatario estatal es que la mano de obra sonorense es reconocida por su calidad, por lo que este tipo de convenios fortalece su especialización para la atracción de nuevas inversiones a la entidad.

Y es que han explicado que uno de los ejes del Plan Sonora de Energías Sostenibles es la especialización de la mano de obra, de ahí la importancia del acuerdo firmado en esta gira.

Al lado de proyectos urbanos de ciudades como Filadelfia, Baltimore, Cartagena y otras más de Estados Unidos y América Latina, la propuesta del Parque de la Vida de Hermosillo está en el análisis de experiencias destacadas por sus soluciones sostenibles.

En la Ciudad de México están los alcaldes de 24 ciudades de América convocados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el ICLEI - Gobiernos Locales para la Sostenibilidad, Resilient Cities y The Institute of The Americas para exponer los trabajos que realizan en sus comunidades. Allá está el presidente municipal Antonio

Astiazarán quien hablará sobre el Parque de la Vida, proyectado en los terrenos del que fuera el “basurón” al Norponiente de la ciudad para que en ese espacio de 39 hectáreas desarrollar un sitio recreativo, deportivo y de generación de energías limpias, y que sería un nuevo “pulmón” de la ciudad.

El esquema de esta iniciativa que nació en la Cumbre de las Américas es que este parque de Hermosillo se concretará con la colaboración de la ciudad estadounidense de Dubuque, Iowa, porque se enlazan doce ciudades grandes, medianas y pequeñas de Estados Unidos con otras de Latinoamérica y el Caribe.