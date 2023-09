Hoy el gobernador Alfonso Durazo entregará su segundo informe de Gobierno al Congreso del Estado y presentará un mensaje a los sonorenses sobre los resultados de su administración.

Esta semana, el mandatario estatal ha expuesto en redes sociales algunos de las acciones de su Gobierno como el presupuesto que ha asignado en programas sociales, que ha destacado que son históricos.

Entre esos apoyos están las becas para estudiantes convertidas en derecho constitucional y también ha difundido la rehabilitación en los centros de salud, donde ha dicho se ha atendido un rezago de más de 50 años, porque no se había trabajado en ello.

La evaluación de sus resultados también la harán los ciudadanos y sobre la ruta que seguirá en el tercer año de su sexenio.

Por cierto, aunque hay interés en conocer lo que se ha logrado y qué se hará con lo que sigue pendiente en la agenda prioritaria para la población, uno de los problemas más sensibles en las últimas semanas ha sido el servicio de la energía eléctrica y lo que ha implicado en pagos para las familias, las empresas y organizaciones de ayuda social, y la principal preocupación es de cuánto será el próximo recibo y lo que se pagará en los próximos veranos.

En esta parte de las gestiones, los ciudadanos están pendientes del rol de los legisladores, ya que acudieron este lunes al Congreso del Estado para exigir la ampliación del subsidio y que el servicio de la energía eléctrica sea incluido como un derecho humano ante las altas temperaturas que se han registrado verano tras verano.

Lo que sorprendió en redes sociales fue el comentario de la diputada local Karina Zárate, quien externó que “tenemos que ser conscientes también del uso de la energía, quiénes pueden y quiénes no pueden, todos tenemos que ser bondadosos con nuestro planeta y también aportar el cuidado al medio ambiente”.

Ante esto, hubo expresiones de que encender el aire acondicionado no es un lujo en Sonora sino una necesidad, y no faltó quien propusiera apagar la refrigeración del Congreso para cuidar el medio ambiente; son momentos de empatía con el sentir ciudadano y, ahí está el compromiso del mandatario estatal, en este llamado social, “la gente no está sola”.

Aunque aún se mantienen bajos los casos confirmados de Covid-19 en el Estado y el País, según los reportes oficiales, en algunos sectores empiezan a tomar medidas por la aparición de contagios.

Es el tema en Navojoa, donde se reporta que hay casos sospechosos de Covid-19, y en Cajeme, la presidenta de la Canacintra, Adriana Torres de la Huerta, informa que en el Parque Industrial de ese Municipio también decidieron retomar las medidas preventivas para evitar el ausentismo.

Desde Salud federal, el secretario Jorge Alcocer dio a conocer que en octubre o noviembre iniciará la vacunación por la temporada invernal y para el Covid-19 tienen previsto aplicar las vacunas cubanas Abdala y las rusas Sputnik, porque en total adquirieron alrededor de nueve millones de dosis. l

Por el momento, el funcionario federal no especificó cuándo estarán disponibles otras marcas de vacunas, lo que seguramente será del interés de ciudadanos, personal sanitario y el sector salud privado.