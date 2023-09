Con Claudia Sheinbaum como futura candidata presidencial de la Cuarta Transformación, la elección de 2024 se perfila desde ya como una contienda competitiva e histórica porque estarán dos mujeres, ella y Xóchitl Gálvez por el Frente Amplio por México, encabezando así los dos bloques políticos líderes.

Las cinco encuestas, una de Morena y las cuatro espejo, dieron un amplio posicionamiento a Claudia Sheinbaum sobre Marcelo Ebrard y el resto de los contendientes, dijo ayer el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien estuvo al frente de ese proceso como presidente del Consejo l Nacional de Morena.

Así que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México recibirá el bastón de mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien así lo anunció en la mañanera de ayer que lo daría a quien ganara, previo al anuncio de resultados; ese báculo le fue entregado a AMLO en 2018 en nombre de los 68 pueblos originarios.

Frente a las denuncias de Marcelo Ebrard sobre irregularidades y su exigencia de que se repusiera el proceso, el gobernador Durazo y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguraron que las encuestas y toda la mecánica que se acordó se cumplió sin problemas.

Para los morenistas, la tarde cerró con festejos para Claudia Sheinbaum y también con la incertidumbre sobre lo que hará Ebrard, quien no estuvo ayer en el acto morenista y en una entrevista adelantó que no continuaría en Morena por lo que no se sabe si habrá fractura o una “operación cicatriz”.

El destino de Hermosillo depende de las decisiones y acciones que hoy se tomen que puede convertirse en una ciudad competitiva y con bienestar o una en el abandono y descuidada.

Esa es una de las conclusiones más importantes del estudio más documentado que hay sobre la capital sonorense y es realizado por la organización ciudadana Hermosillo, ¿Cómo Vamos?, que ayer presentó el informe 2023.

En la presentación de ayer, el presidente de HCV, Arturo Díaz Monge, destacó que Hermosillo está en un momento crítico que requiere tomar acciones que requieren la participación de todos para definir soluciones que lleven al crecimiento de la ciudad.

Entre las problemáticas que más afectan a la población, las calles y pavimentación se coloca en primer lugar con 21.2% de las menciones, seguido de la inseguridad con 19.7% y la drogadicción con 15.1%.

De lado de la sociedad civil, Hermosillo, ¿Cómo Vamos? ha hecho una tarea trascendente porque ha conseguido reunir más de tres millones de datos y ha registrado la evolución del desarrollo de la ciudad y las perspectivas de la gente desde 2017 y esa información es transparente y se comparte ampliamente a todos.

A unos días de cumplir dos años al frente del Gobierno del Estado, el gobernador Alfonso Durazo indica que ha entregado más de 197 mil 700 becas y lo que se reporta es que en todo el sexenio anterior fueron 153 mil 932.

En un avance de lo que se dará a conocer el 13 de septiembre próximo, cuando se presente el segundo informe del Gobierno estatal, se destaca que se han otorgado 612 millones de pesos para 110 mil estudiantes de todos los niveles educativos.

El reconocimiento del programa Becas Sonora de Oportunidades como derecho constitucional fue para el mandatario estatal un hecho histórico porque, ha dicho, los niños y jóvenes no tienen que dejar sus estudios por falta de recursos y han visto una reducción en la deserción escolar por lo que más de 25 mil alumnos siguen sus estudios, además de que se mejora la situación económica de las familias.