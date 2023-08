Entre todos los temas que hay en Sonora, es el combate a la impunidad de los actos criminales el que ocupa la atención tras el feminicidio de Alma Lourdes, y también los protocolos de atención a las víctimas.

En la conferencia de prensa de ayer, el gobernador Alfonso Durazo estuvo acompañado del fiscal estatal Gustavo Salas y la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río, donde se abordaron, entre otros asuntos, la postura ante el presunto asesino de la joven madre de Ciudad Obregón y la detención del acusado de matar al cajemense Abel Murrieta.

El compromiso del fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez es que, sin importar la edad que el presunto feminicida de Alma Lourdes tenga, la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE) buscará que no vuelva a pisar la calle porque representa un peligro social y para sí mismo.

En el caso de Alma la explicación de la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río, sobre que no se reportó su asesinato al sistema Salva y que no se aplicó el llamado Protocolo Salva, es que se debió a que no se detectó riesgo a su integridad, ya que sólo se informó de la presencia de una persona agresiva, por lo que pidió a las mujeres señalar en su llamado al 911 que la vida está en peligro.

Para la familia, colectivos de mujeres y la sociedad, hay mucho que revisar en los casos de mujeres víctimas de acoso, desde los protocolos de atención, la actuación de policías “preventivos”, autoridades, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora, la difusión de cómo hacer una denuncia, porque en este caso no bastó el llamado de auxilio para detener a un hombre agresivo.

Sobre el asesinato de Abel Murrieta, el gobernador Durazo explicó que en coordinación con la FGJE detuvieron a Sergio Armando “N.” acusado del homicidio calificado como autor material de ese crimen y que el 19 de agosto pasado se ejecutó la orden de aprehensión.

Ese homicidio ocurrió en plena campaña electoral de 2021, cuando Murrieta era candidato a la alcaldía de Cajeme por MC, por lo que, aunque ese asesinato sucedió cuando aún no tomaba su cargo el gobernador Alfonso Durazo, éste se comprometió a detener a los responsables, por lo que señalan que hay un avance.

Frente a estos casos, el mandatario estatal ha reiterado que está comprometido para que en Sonora no haya impunidad, los delitos se resuelvan y que los criminales “paguen con todo el peso de la Ley”.

Entre los casos de los que le ha tocado dar avances al nuevo titular de la Fiscalía estatal están el de Beer House, que operaba de forma irregular en San Luis Río Colorado, donde murieron trece personas por un incendio; y otros como las detenciones del presunto feminicida de Alma en Ciudad Obregón y el acusado del homicidio de Abel Murrieta.

En cuestión del Nuevo Sistema de Justicia Laboral aún falta por hacer para concretarlo, como la profesionalización y capacitación constante de todo el personal del Poder Judicial, así lo reconoce la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

En un conversatorio sobre este modelo en materia de trabajo, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal habló que se debe avanzar en el aterrizaje previsto en diversas etapas para asegurar el adecuado funcionamiento y resultados en las relaciones entre trabajadores, patrones y sindicatos.