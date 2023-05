Claudia Indira Contreras Córdova deja a partir de este día la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por lo que se inicia un proceso para nombrar a la persona que la sustituirá.

De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución Política de Sonora, recientemente reformado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño tiene 10 días naturales para presentar al Congreso del Estado la nueva propuesta.

El Poder Legislativo deberá realizar la designación en un plazo improrrogable de 30 días naturales y se requerirán las dos terceras partes de los legisladores presentes en el Pleno, es decir, 22 votos.

Si los diputados no realizan la sesión en el plazo fijado por la ley, se entenderá la aprobación tácita del nombramiento; si el Congreso rechaza la propuesta, el Ejecutivo enviará una nueva propuesta que requerirá una votación de la mitad más uno de los presentes para que sea aprobada.

Contreras Córdova, quien llegó al cargo el 15 de noviembre de 2018, renunció a la responsabilidad el pasado 9 de mayo, luego de una reflexión junto con el Gobernador del Estado.

“Hemos coincidido en que ha llegado el momento de un relevo en la titularidad de esta institución de procuración de justicia e iniciar un nuevo proyecto”, así lo escribió en un comunicado.

Hasta ayer se desconocía si formaría parte del actual Gobierno estatal, luego de la invitación que le hiciera el mandatario.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral, la sonorense Guadalupe Taddei Zavala, tratará de convencer a los consejeros electorales de que Flavio Cienfuegos Valencia es el ideal para que sea el secretario ejecutivo.

Esta propuesta llegó al Consejo General el pasado jueves 11 de mayo, pero no logró los ocho votos que se necesitaban; no es la única propuesta que ha quedado en el camino, ya que hay otros nombramientos que están pendientes.

Para Taddei Zavala las denuncias en contra del ex director administrativo del IMSS son falsas y los expedientes están cerrados, por lo que sí cumple los rel qGuaisdiatlouspeyTaddei no tienen que ver con su capacidad para desempeñar el cargo.

La titular del INE dice que propuso a Cienfuegos porque conoce la estructura y operación del Instituto y sabe de la coordinación de los organismos electorales locales, además de crear algunos sistemas registrales y de concentración de datos en el Registro Federal de Electores.

Pero estos argumentos no fueron suficientes para convencer a ocho de los once consejeros y todavía no avanza su nombramiento.

Además de la Secretaría Ejecutiva, también están pendientes las designaciones en Fiscalización, Unidad Técnica de lo Contencioso y Registro Federal de Electores.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció ayer que seguirán la ruta legal para que en agosto de 2024 se realice una consulta a fin de que sean los ciudadanos quienes decidan si quieren o no reformar el Poder Judicial como lo planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el legislador, se haría una vez que pase el proceso electoral y siguiendo la ruta legal.

Para Mier Velasco, los integrantes del Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos ganan más que el Presidente porque se ampararon.

El legislador dejó las medallas de oro y plata en el Poder Judicial Federal y en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes, afirma, tienen los excesos, despilfarro, dispendio y abuso.

Al igual que el Ejecutivo, espera que en la Cámara se tengan los votos necesarios y que los aliados ayuden a lograrlo.