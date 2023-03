Frente al grave rezago del transporte público de Sonora, el Gobierno estatal analiza cubrir el faltante de unidades con camiones eléctricos que serían rentados, lo que atendería una parte del complejo problema.

Los e-camiones es la opción que consideran más viable en comparación con los de gas o de combustión interna, a decir del gobernador Alfonso Durazo, quien ayer indicó que además tienen como ventaja que no contaminan ni hacen ruido.

Ahora la administración estatal espera la propuesta para la renta de esos camiones eléctricos, que cada uno se vende en siete millones de pesos, con lo que se definirán el número de unidades para cada Municipio, entre los que deben estar: Hermosillo, Cajeme, Nogales, Navojoa y otras ciudades grandes que tienen servicio del siglo pasado.

Desde la sociedad civil, Movilidad Sonora-Vigilantes del Transporte, representada por Alfonso López Villa, han señalado que no sólo se trata de cambiar a camiones eléctricos, sino evaluar seriamente sus posibilidades de éxito en Sonora, su autonomía de carga, las garantías y servicio, entre otros.

Los usuarios también son críticos y en redes sociales expresaron que no importa que sean camiones de última generación, no servirán si no se han arreglado los tiempos de espera, de traslado y el cumplimiento de horarios de inicio y fin de las jornadas.

Con una trayectoria de más de 35 años de ser parte de la Cruz Roja, Carlos Freaner Figueroa llegó a la máxima posición al asumir ayer la presidencia nacional de la institución.

Por unanimidad de los integrantes del Consejo Nacional de Directores de la Cruz Roja Mexicana se hizo la designación de Carlos Freaner, quien continuará con su encargo como delegado en Sonora.

Al encabezar las labores de un equipo de casi 40 mil voluntarios, conformada por 554 filiales, el nuevo presidente nacional anunció que va por elevar la modernización y profesionalización de la institución al reiterar su compromiso con la rendición de cuentas y transparencia.

Por cierto, a nivel internacional se ha destacado la operación y resultados del Programa de Atención a Población Migrante, del cual Carlos Freaner es impulsor.

Durante el periodo de 2023 a 2026, el recién nombrado presidente de la Cruz Roja enfrentará diversos retos, pues esta institución se ha convertido en un servicio imprescindible para la población mexicana.

Mientras el máximo tribunal de la Nación resuelve de fondo el llamado Plan B electoral, la restitución del secretario Ejecutivo del INE generó polémica, pues mientras recibió abrazos de los consejeros, el presidente AMLO los acusó de “farsantes demócratas” y “achichincles”.

El regreso de Edmundo Jacobo Molina a su puesto en el Instituto Nacional Electoral al obtener una resolución judicial después de que se consideró que la reforma por la que se le destituyó podría ser inconstitucional.

Entre las críticas y burlas expresadas por el mandatario en su conferencia de prensa de ayer estuvo que se trata de “la primera derrota del Plan B, pues me llena de orgullo el perder así”.

Siguen el tiempo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, para analizar el Plan B y todos esperan tener un resultado favorable, pues por un lado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, los morenistas y aliados, consideran que tiene “constitucionalidad plena”, mientras que políticos de oposición y consejeros electorales señalan que hay modificaciones a la legislación electoral que son inconstitucionales.