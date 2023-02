Entre los pronunciamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex presidente Felipe Calderón alrededor del veredicto de Genaro García Luna se desataron las consecuencias políticas de este caso.

Mientras Felipe Calderón aseguró que jamás pactó con criminales después de que quien fuera su secretario de Seguridad, el presidente AMLO dedicó gran parte de la mañanera de ayer para hablar del tema y expuso que si el ex Presidente sabía algo de los vínculos de García Luna con el narco que lo cuente e incluso llamó al ex secretario a decir si recibía órdenes del ex mandatario.

Así la confrontación política se ha intensificado alrededor de este caso pues los legisladores de Morena señalaron que debía llamarse a cuentas a Felipe Calderón y el dirigente de Morena, Mario Delgado, anunció que solicitará al INE que le quite el registro al PAN porque “está comprobado que es una organización criminal más que política”.

Por su lado, el ex presidente Vicente Fox también se unió a la polémica y dijo que ante el llamado de los morenistas de que seguía Calderón, lo que dijo es que seguía el hoy Presidente.

El caso de García Luna es mucho más allá que los dimes y diretes políticos del momento y debe llevar a una revisión profunda de las acciones sobre seguridad, contra la corrupción, de las acciones judiciales contra la impunidad, entre otros aspectos, tanto en el aparato del Estado como en la sociedad en general.

Sin problemas en el Poder Legislativo, dentro de la Unison y en la sociedad sonorense se abrió camino la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, que hoy será puesta a discusión y a su aprobación en el Pleno del Congreso del Estado.

La presentación del dictamen de la iniciativa de reforma impulsada por el gobernador del Estado, Alfonso Durazo, está prevista en la agenda de la sesión de este día después de que fue aprobado por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y la de Educación y Cultura.

De esta forma, se concreta la reforma propuesta por el mandatario estatal que fue enviada al Congreso el 3 de febrero pasado y con ello la Universidad de Sonora tendrá una nueva legislación orgánica que en sus 80 años de vida académica ha sido regida por la Ley 92 (1938), Ley 168 (1939), Ley 92 (1953) y la Ley 4 (1991).

Sonora se suma a una de las plataformas culturales más importantes de México al unirse al Festival Internacional Cervantino al ser invitado para la edición de este año.

En el Palacio de Bellas Artes se dieron a conocer ayer los detalles de este evento que traerá a la entidad a exponentes del arte y la cultura regional, nacional e internacional, en el que también está incluido como participante Estados Unidos.

En la conferencia de prensa conjunta estuvieron en la Cdmx, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Aunque aún está en proceso la convocatoria para los artistas participantes en el Festival Internacional Cervantino y no hay más información de los escenarios que podrían abrirse en el Estado, que los sonorenses podrán preparar su agenda del 13 al 19 de octubre para ser parte de este prestigiado evento.