La creciente migración fue un asunto dominante en la Cumbre de Líderes de América del Norte en la que AMLO, Biden y Trudeau establecieron acuerdos, pero fueron las preguntas sin respuesta en la conferencia de prensa lo que llamó más la atención.

Los gobernantes hicieron compromisos para mejorar la eficiencia y equidad en los procesos de asilos, fortalecer la cooperación para frenar el tráfico y consumo del fentanilo, así como las energías limpias, entre otros temas de colaboración trilateral.

A nivel nacional e internacional había mucha expectativa por los mensajes en la conferencia de prensa de los mandatarios de México y Estados Unidos, así como del primer ministro canadiense, pero ese acto fue criticado porque el presidente López Obrador dominó el micrófono por más de 20 minutos con una respuesta, mientras que su homólogo estadounidense Joe Biden habló apenas ocho minutos y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sólo seis. En la rueda de prensa, el presidente Joe Biden fue cuestionado sobre las acciones concretas que se llevarán a cabo para combatir el tráfico de fentanilo y qué impacto podría tener la detención de Ovidio Guzmán, así como las consultas en el sector energético.

Biden no pudo responder porque el presidente AMLO tomó la palabra por más de 20 minutos para contestar un tema sobre migración e inmediatamente dio por concluida la conferencia de prensa, por lo que el mandatario estadounidense pidió que quedara registro que no sabía cuáles preguntas no había contestado, pero que estaba preparado para hacerlo después, como se escuchó en la transmisión en vivo.

Los representantes de la prensa nacional y extranjera quedaron sorprendidos porque el presidente AMLO no dio oportunidad de contestar a Biden, quien pidió dejar constancia del incidente. Otros, más en broma, señalaron que el mandatario mexicano hizo de ese mensaje trilateral una “vespertina”, en alusión a sus mañaneras.

Por cierto, el gobernador Alfonso Durazo tendrá mañana información directa del presidente

López Obrador de lo que se habló del Plan Sonora de Energías Sostenibles (PSES) en el encuentro con el presidente Joe Biden.

Este jueves el mandatario estatal estará en la Ciudad de México, donde también se reunirá con los integrantes del comité del PSES; un punto a tratar será el financiamiento de las cinco plantas fotovoltaicas solares que se construirán similares al mega parque solar de Puerto Peñasco.

Entre los temas que expuso en su conferencia de prensa semanal de ayer estuvo el plan de transporte para este año, que contempla el uso de vehículos tipo van para el transbordo gratuito en las colonias de la periferia para ocho municipios, incluido Hermosillo, la inversión en una plataforma tecnológica sobre rutas para usuarios y mil 156 paradas de camiones en Hermosillo, que promete tendrán un costo de construcción más bajo -alrededor de 55 mil a 125 mil pesos- comparado con lo que se gastó en administraciones pasadas.

El problema del transporte público en el Estado es complejo y el gobernador Durazo reconoce que se tiene que invertir mucho y que las acciones previstas pudieran ser insuficientes, pues recibió un sistema “destartalado” y las finanzas en quiebra.

La expectativa de los usuarios es que al cierre de este sexenio pueda concretarse la mejora integral del servicio, porque en cada sexenio el transporte público ha sido la deuda de los gobernadores con la población.