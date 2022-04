Aunque se esperaba que los dueños de autos “chuecos” acudirían a la regularización de sus vehículos con el programa federal, el proceso va lento pues aún no se ha acercado ni el 1%, al menos en Sonora, para adherirse al decreto federal.

En la entidad se estima que hay alrededor de 500 mil vehículos de procedencia extranjera que ingresaron de forma ilegal al País y el Repuve (Registro Público Vehicular) reporta que se han regularizado mil 200 unidades, según lo informa la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río Sánchez.

Por lo expuesto ayer por la funcionaria estatal en la conferencia de prensa sobre seguridad, Sonora es de las entidades que está en primer lugar entre los 10 estados donde se aplica esta legalización de unidades impulsada por el decreto del Gobierno federal.

Aún no está claro si este bajo registro se debe a dificultades económicas de los dueños de estas unidades, la falta de difusión, a que todavía hay tiempo o si también puede incidir que no se conoce hasta el momento qué sucederá si las personas deciden no regularizar sus unidades, por lo que prefieren continuar adheridos a una organización defensora de autos “chocolates”.

Listo para los nuevos retos que enfrentan los comerciantes hermosillenses se encuentra el empresario Juventino Félix Lugo quien toma las riendas de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco).

Juventino Félix encabeza la presidencia de la cámara y le acompañan en la directiva Sergio Francisco Rodríguez Carvajal, Javier Gerardo Moreno Durán, César David López Martínez, Rodrigo Peña Porchas Eduardo LemmenMeyer Baranzini.

Con este relevo concluyó la presidencia de Ario Bojórquez Egurrola a quien, en gran parte de su periodo, que inició en 2019 y concluyó esta semana, le tocó lidiar con la pandemia de Covid-19 después del confinamiento de más de seis meses en el que prácticamente se paralizaron todos los giros comerciales no esenciales lo que produjo una crisis en las ventas, en el empleo y las inversiones de la que buscan recuperarse.

La Canaco ha sido una organización empresarial muy activa que además de impulsar los asuntos de interés para el gremio se ha involucrado en las causas comunitarias de Hermosillo.

ySi las presiones inflacionarias han preocupado en el arranque del año hay que estar preparado para lo que viene pues desde el Banco de México se advierte que será a partir de este mes que hoy inicia a junio cuando la inflación alcanzará el punto máximo.

La escalada de precios en los combustibles, los alimentos, productos y servicios generó que la inflación general anual se ubicara en 7.28% en febrero de este año cuando en ese mismo mes en 2021 fue de 3.76%, lo que muestra cómo se ha disparado la inflación, y en la primera quincena de marzo fue de 7.29% a tasa anual.

Es el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, quien explica el escenario de la inflación para este segundo trimestre y la expectativa que tiene es que después de un periodo largo empiece la baja, que será lenta, para acercarse hasta el primer trimestre de 2024 a la meta del 3%.

Es un periodo complejo para las familias mexicanas porque resentirán en los bolsillos las alzas de precios y también para los sectores productivos porque el escenario económico estaba afectado por los efectos de la pandemia de Covid-19 y se agudizó con el impacto de la guerra de Rusia y Ucrania.