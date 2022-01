El “testamento político” del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue en la controversia nacional y con una infinidad de lecturas sobre su significado e implicaciones en la política del País.

Aunque el presidente AMLO creyó que su mensaje había quedado muy claro, como lo dijo ayer en su conferencia matutina, no fue así porque su video mensaje del sábado pasado difundido tras salir del hospital donde le hicieron un cateterismo cardiaco, sigue generando más inquietudes.

Y es que el mandatario dice que con lo del “testamento político”, en caso de perder la vida estando en el cargo, se refiere a que debe prever para garantizar la gobernabilidad en caso de morir, aunque sus críticos y opositores le recuerdan que el marco constitucional, en su artículo 84, ya tiene establecido cómo se procede en estos escenarios.

El mandatario expuso ayer que lo que busca es asegurar que haya continuidad en el proceso de transformación y que el País continúe su rumbo sin “sobresaltos”. Eso, de inmediato, desató comentarios sobre los posibles nombres de quienes estarían en ese documento notariado y se especuló que podrían ser la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard o el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Así el Presidente regresa a la escena pública con las mañaneras y sus giras por los estados, pues dice que los médicos consideran que puede seguir adelante y, por lo pronto, tiene en puerta la gira por el Sureste para supervisar los avances del Tren Maya.

Una jornada trágica se reporta en Hermosillo y sus alrededores porque en tres días consecutivos se han registrado accidentes fatales en carretera con un saldo de cinco personas fallecidas.

El fin de semana se dio el primero de estos hechos lamentables y fue el sábado cuando una madre e hija, menor de edad, perdieron la vida en el tramo Ures-Hermosillo; el segundo accidente fue el domingo y dejó dos hombres muertos en el percance en la Calle 12 final, en la comisaría Miguel Alemán; y ayer otro más ocurrió en ese lugar, en la Calle 12, donde falleció un joven de 19 años.

La acción de las autoridades de seguridad es muy importante al igual que la precaución y responsabilidad de los ciudadanos para frenar estos percances carreteros que preocupan a la comunidad.

No deben quedar de lado las campañas preventivas para llamar a la población a conducir con precaución y recordar las medidas de seguridad.

No sólo está en la atención los recursos requeridos para la consulta de revocación de mandato del Presidente de México, ahora el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señala que hay preocupación de que la Cámara de Diputados aplique el mismo criterio de reducción presupuestal.

Aún no se define qué pasará con el monto faltante para la organización y desarrollo de esa consulta que se realizará en abril próximo pues no hay acuerdos entre el Gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral ya que en ambos lados dicen que no hay más dinero.

Aunque faltan dos años para la elección presidencial, el consejero presidente del Instituto dijo ayer durante una participación en un foro virtual que la postura de no asignar los recursos suficientes para la revocación de mandato puede tener un efecto en el futuro como son los comicios de 2024, que superará a los procesos electorales, como la más grande de la historia, y posiblemente, comentó, será muy competitiva.