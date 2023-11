“¡Dinamarca a la vista!”, exclamó el capitán del navío a punto de naufragar en un desesperado intento para paliar los ánimos de una tripulación a punto de amotinarse ante lo desafortunado que ha resultado el largo viaje en busca de Cólquida.

En la desesperación que nace de la certeza de haber fracasado, no tener los arrestos para reconocer errores y mucho menos para cambiar el rumbo, observa un Presidente fuera de sí. Los modernos argonautas que acompañan al autodenominado héroe de esta epopeya no se atreven a contradecir a su “Jasón” moderno por temor de ser echados por la borda, continúan hilando la vana esperanza de encontrar el vellocino de oro asegurando su lugar en la historia y en el firmamento.

Los marineros callan y reman ante la ausencia de vientos favorables, los amanuenses invitados no se atreven a plasmar la realidad, el desenlace es a todas las luces previsibles. En las ideas geniales que nacen de la desesperanza una grumete aventura proponen el lanzar un “plan”, sin plan, para pedir calma y declarar que hay que esperar 30 años.

Esta semana el Presidente prometió nuevamente: “Aunque se burlen, en marzo de 2024 ya funcionará en México el mejor sistema de salud del mundo”. Bien por el Presidente al reconocer que se ha convertido en objeto de burla; finalmente ha logrado traspasar su burbuja castrense el verdadero sentir de muchos.

La tercera alternancia democrática, que tanto prometía, reducida a un paseo a bordo del buque “Isla Tiburón” por la bahía de Acapulco, con un Presidente resguardado, aislado de ese pueblo bueno al que tanto hace alusión y al que hoy tanto teme enfrentar.

Celebro la audacia de aspirar a tener el mejor sistema de salud del mundo; repudio que sólo sea politiquería por parte de un Ejecutivo que se niega a asignar recursos humanos y materiales para lograr el objetivo.

El presupuesto asignado a salud no alcanza para regresar a niveles de cobertura de 2018, la cual por cierto era insuficiente. Quien se burla de los mexicanos, su angustia, dolor, hambre, aspiraciones de justicia y seguridad es el Presidente. Yo no me burlo del Presidente, pero en el mismo tenor exijo deje de burlarse de nosotros. El respeto se gana con desempeño, congruencia personal y ejemplo de vida.

El 2024 se anticipa complicado en materia de finanzas públicas: El Gobierno federal registrará un déficit de 3,9% del PIB en 2023 y se contempla un déficit de 5,4% para 2024, el mayor déficit fiscal en más de una década. Al 30 de septiembre la deuda bruta del sector público federal ascendía a 15.219.392,5 millones de pesos; para 2024 el financiamiento aprobado es cercano a dos billones de pesos. La administración federal que se va ha contado con recursos de libre disposición como ninguna otra en la época moderna, su mayoría en diputados le ha permitido asignar el presupuesto de egresos discrecionalmente al no tener oposición, es por ello que después de cinco años ya no se puede evadir la responsabilidad del fracaso señalando fantasmas de un pasado ignominioso. egresos discrecionalmente al no tener oposición, es por ello que después de cinco años ya no se puede evadir la responsabilidad del fracaso señalando fantasmas de un pasado ignominioso.

La inevitable crisis fiscal que viene, provocada por el despilfarro de recursos, será responsabilidad de un solo hombre, sin dejar por mi parte de señalar la responsabilidad de aquellos lacayos que por cobardía o interés callan mientras esto sucede.

A las entidades federativas a septiembre se le habían recortado participaciones en 6.4%, a Sonora el 9%, 2,266.4 mdp. mdp.

Los gobernadores oficialistas firmando penosos desplegados sin alzar la voz y gestionar recursos ante necesidades urgentes, reafirmando así que asumen que se deben a un hombre y no a los ciudadanos. Al igual que lo que sucede a nivel federal se ocupan de prometer que “pronto” se verán resultados, propalando en el caso de Sonora presentaciones muy bien logradas sin asignar recursos para convertir promesas en realidad. La perpetua campaña política con base en promesas sin recursos, capacidad o intención de cumplir. oficialistas firmando penosos desplegados sin alzar la voz y gestionar recursos ante urgentes necesidades, reafirmando así que asumen que se deben a un hombre y no a los ciudadanos. Al igual que lo que sucede a nivel federal se ocupan de prometer que “pronto” se verán resultados, propalando en el caso de Sonora presentaciones muy bien logradas sin asignar recursos para convertir promesas en realidad. La perpetua campaña política con base en promesas sin recursos, capacidad o intención de cumplir.

La apuesta sigue siendo que para cuando se descubra que el emperador va desnudo, ellos estarán muy lejos gozando de sus fortunas e impunidad.

Ante la intención de reelección de 467 diputados y 88 senadores, las definiciones de candidatos empiezan a tomar forma. La reelección da oportunidad de evaluar el desempeño; Desafortunadamente, los procesos cerrados de selección impiden que esta sea efectiva. precluyen que esta sea efectiva.

No me sorprende el anuncio de intención por políticos sempiternos, hoy en la banca, de aspirar a “sacrificarse”; me sorprende que quienes los impulsan no hayan aprendido nada y los postulen.

A quienes ostentan ser “políticos de carrera” exitosos, mi cuestionamiento es si a su paso han logrado impactar positivamente de forma permanente sus comunidades o han contribuido al desencanto ciudadano que advierte: “Todos los políticos son iguales”.

El germen del abstencionismo está dado, en caso de presentar candidatos que en Múltiples encomiendas han fracasado, lo veremos en 2024.

El éxito de un político no debería medirse por el patrimonio personal: debería ser en la medida de haber cumplido con su mandato constitucional, promesas de campaña e incidir positivamente en la convivencia pacífica y democrática.