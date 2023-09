“La honradez no necesita reglas” indica Camus en “El mito de Sísifo” donde desarrolla su concepción de la filosofía de lo absurdo.

Camus además de novelista y filósofo también fue periodista, de haber cubierto la fuente política en el México de hoy su filosofía de lo absurdo se hubiera enriquecido con ejemplos adicionales de vidas absurdas.

Al referirse al actor, que representa “ser” para lograr fama efímera plasma: “Lo que demuestra es hasta qué punto el parecer hace al ser”, lo cual bien describe a políticos que están o aspiran estar en el poder. Quienes hoy ostentan el poder Ejecutivo, cuyo sueño de vida fue gobernar, al igual que muchos de los anteriores al final de su mandato se irán a sus fincas sin haber cumplido su sueño.

Existe un abismo de diferencia entre asumir un puesto y ejercerlo. Seguramente en su auto engaño, auxiliado por aduladores interesados, pregonarán el haber gobernado cuando en realidad algunos se dedicaron a hacer campaña, todos a hacer fortuna, muchos hacer como que hacían y otros no lograrán trascender más allá de su natural predisposición de acatar órdenes cual burócratas de quinta.

En el mismo tenor encuentro a miles de legisladores, que no legislan, no presupuestan, no fiscalizan y mucho menos representan a sus electores.

Sueñan con el curul o escaño como plataforma para buscar otro puesto, hacerse de recursos, obtener fuero o simplemente porque alguien los mandó a cubrir la silla para contar con su dedo para lo que se ofrezca. Tristemente observo la ausencia de agendas legislativas, ignorancia sobre presupuestos y una evasión de responsabilidades al fiscalizar o convalidar designaciones que requieren ratificación.

La ilegalidad en el actuar legislativo al violar Constitución, su propia ley orgánica y ratificar designaciones en órganos autónomos de quienes no cumplen con los requisitos de ley está documentada, denunciada y solapada por quienes solemnemente protestaron defender la Constitución.

Estos absurdos cuentan con la complicidad de los guardianes del acceso al poder, partidos políticos. Partidos que en su pragmatismo electorero abandonan cualquier intención de abrirse a la sociedad, sin ideología ni principios, representado cabalmente los intereses de sus cúpulas o dueños.

El discurso de apertura se repite cada tres años al inicio del ciclo electoral, donde prometen que en esta ocasión será diferente, para terminar haciendo lo mismo.

Los dos procesos de selección de candidatos presidenciales fracasaron por causas diferentes y a la vez por las mismas razones: No se puede confiar en la ciudadanía para que en procesos libres sin la tutela del dueño o dueños seleccionen a un

candidato que los represente por el riesgo que ello les implicaría.



Continuado en la narrativa de lo absurdo el Presidente, como lo marca la ley, envió a la Cámara de Diputados la intención de presupuesto 2024 para ser analizado, discutido, modificado y en su caso aprobado.



Como todo paquete económico del Ejecutivo este parte de premisas optimistas en inflación, tipo de cambio y crecimiento.

Con una inflación promedio de 4.5% y 3.8% a fin de 2024; un tipo de cambio promedio de 17.1 pesos por dólar y 17.6 a fin de año; y un crecimiento del PIB en el rango de 2.5 a 3.5%. Preocupantes las estimaciones de tasa de Cetes real acumulada de 6.7% y déficit en cuenta corriente de 14,954 millones de dólares.



El precio de la canasta mexicana de petróleo es un conservador 56.7 dólares por barril con una plataforma de producción optimista de 1.983 mbd contrastada con una producción promedio de los primeros siete meses de 2023 de 1.595 mbd.



En ingresos estiman 7’328,995.2 millones de pesos y 9’066,045.8 en gastos. Se incluye una solicitud de un techo de endeudamiento interno neto de 1 billón 990.0 mil millones de pesos y endeudamiento externo neto que incluye Gobierno federal y banca de desarrollo de 18.0 mil millones de dólares.

Por su parte para Petróleos Mexicanos y subsidiarias solicitan un techo de endeudamiento interno neto de 138.1 mil millones de pesos y un techo de endeudamiento externo neto de 3.7 mil millones de dólares para 2024. No hay mayor evidencia de lo absurdo, falaz e irresponsable que representa la reiterada declaración del Presidente de “sin endeudarse” que el pretender de nuevo ampliar el techo de financiamiento.

De ser aprobado el déficit presupuestal propuesto, este sería el mayor desde 1988 durante la administración de Miguel de Lamadrid.



Dentro de los proyectos prioritarios incluyen el Tren Maya con 120,000 millones de pesos y por lo que corresponde a programas prioritarios encabeza la lista Pensión para adultos mayores con 465,048.7 millones de

pesos.

Como gran ganador aparece Defensa Nacional con un incremento de año a año de 121.2% para llegar a 147,522.2 millones de pesos.

La promesa reiterada de un sistema de salud “como Dinamarca” tendrá que esperar ante una intención de recorte de acuerdo al CEFP de la Cámara de Diputados del 55.8% de recursos destinados a salud, para quedar en 112,626.5 millones de pesos.



Todos estos absurdos anteriormente descritos se dan gracias a nuestra apatía, en las últimas elecciones el abstencionismo triunfó.



Urge asumirnos ciudadanos corresponsables, el continuar como Sísifo condenados a un castigo eterno no debe ser nuestro destino, para ello es indispensable participar