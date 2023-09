Asombrosa declaración de éxito en el texto del quinto informe de Gobierno que, en cumplimiento de lo que establece la Constitución, envía el presidente al Congreso de la Unión:

El éxito del Gobierno de la Cuarta Transformación de la vida pública del País se ha sustentado en acabar con la corrupción…”

De acuerdo a Transparencia Internacional México sigue siendo considerado como un país con altos niveles de corrupción, una puntuación de 31, donde un 100 representa sin corrupción. Nos ubicamos en el lugar 126 de 180 países.

El Presidente llega a su quinto informe sin avances en investigaciones o sentencias firmes sobre corrupción de gobiernos anteriores que tanto señalaba en campaña, mucho menos sobre los evidentes actos de corrupción y violaciones a la ley que al amparo de la Cuarta Transformación se dan.

Publica IMCO que en el Índice de Riesgos de Corrupción 2023 siete de cada 10 instituciones aumentaron su puntaje de riesgo sobre 2021.

Continúan adquisiciones vía adjudicación directa, a empresas de reciente creación, a empresas fantasmas y reservas de información ante solicitudes de transparencia en aras de una pretendida seguridad nacional.

En el quinto informe se incluye la palabra corrupción 79 veces, aludiendo al pasado y a enemigos del régimen, dándose baños de pureza con la sorprendente declaración de “éxito” y “acabar con la corrupción”.

Desafortunadamente las prácticas corruptas desde el poder perviven.

Dentro de los logros mencionados es que 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza.

Los programas de transferencia dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, becas a estudiantes entre otros han funcionado, estos deben de continuar alejándolos del uso clientelar y de promoción personal adecuándolos para un mayor impacto.

La crisis autoinfligida en el sistema de salud pública continúa, de 2018 a 2022 las familias han tenido que incrementar su gasto en salud en 30.9% contrastado con un aumento de 17% en transferencias de acuerdo a la Enigh.

La Guardia Nacional aparece mencionada en 74 ocasiones en el informe destacando que al 30 de junio cuenta con 128 mil 233 elementos de los cuales 73 mil 768 están certificados.

Por lo que corresponde a incidencia delictiva informa que los delitos del fuero federal disminuyeron en promedio 34.3% y los delitos del fuero común como robo en transporte público colectivo, robo en negocio y secuestro disminuyeron 33.9%, 33.8% y 58.3% respectivamente.

Van 164 mil 832 homicidios y 33 mil 500 desaparecidos en lo que va de esta administración los cuales no se incluyen en las cifras del informe.

Las fuerzas armadas reciben un trato deferente bajo el eje de “reorientar a las fuerzas armadas” donde destaca adecuaciones al marco normativo y expansión de funciones.

Quien se postuló con la promesa de “sacar al Ejército de las calles” y “regresarlos a sus cuarteles”, tristemente pasará a la historia como un Presidente militarista.

Es contra natura el asignarles en una democracia liberal funciones empresariales, policiales, aduaneras, entre otras, ajenas a su misión.

En el texto del informe: “… se señalan los avances para la construcción y mantenimiento del Estado de Derecho, los trabajos de coordinación y cooperación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y la atención a organizaciones sociales y a ciudadanos mediante el diálogo directo”. El 17 de agosto el Presidente declaró “no escuché” una pregunta sobre jóvenes desaparecidos, rematando “No tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento”.

La confusión presidencial entre diálogo y monólogo cada día se acentúa más, la negación a escuchar y conversar en busca de puntos de encuentro con quienes auténticamente representan distintos puntos de vista, buscan apoyo de su administración o empatía ante su dolor, reducida a una pueril expresión de tachar de politiquería cualquier voz incómoda por más auténtica y veraz que esta sea.

Celebro la declaración de la importancia de diálogo, Estado de Derecho, cooperación y coordinación entre poderes, desafortunadamente no es llevando a la práctica donde cada día observamos a un Presidente aislado de la realidad, en su imaginario mundo de otros datos, amurallado en Palacio, con giras escenográficas, rodeado de su guardia pretoriana y amanuense a modo.

Sobre el diálogo entre poderes ausente el Poder Judicial, entre las 1,404 páginas que comprende el quinto informe sólo se menciona a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos veces.

De acuerdo a la Consultora Spin el Presidente miente en sus conferencias en promedio 100 veces al día.

No sorprende que un político exagere, no sea franco y no diga toda la verdad.

Ante un Presidente que declara: “Mi pecho no es bodega”, me aterra el pensar que más sorpresas saldrán de esa bodega en los próximos meses ante inevitables elecciones reñidas donde con interesantes candidaturas; la del oficialismo, la de los partidos de oposición y probablemente una por la vía independiente ante la negación de los partidos a incorporar a grandes sectores de la sociedad.

Existe desconfianza en los políticos, en gran medida originada por el doble discurso, corrupción, ausencia de autenticidad y mitomanía. Para poder creer y respetar a un Presidente es esencial que no mienta, no robe y no traicione. Para responder la pregunta si el Presidente miente, roba y traiciona, recurro al finado filósofo de Ciudad Juárez: