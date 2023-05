Platón en su obra más importante “La República” reflexiona sobre justicia, formas de Gobierno y los atributos de los gobernantes. Los diálogos de Sócrates y la confrontación de ideas que desde entonces ocupan el centro de las preocupaciones sobre el quehacer público tienen eco en el México de hoy.

La reiterada beligerancia declarativa por parte del presidente López hacia los ministros de la Suprema Corte, escalada a denostación de todo el Poder Judicial, con excepción de sus emisarios incrustados, exhibe que López al igual que Polemarco considera que la justicia consiste en “hacer el bien a los amigos y mal a los enemigos”, seguramente está de acuerdo con lo que Trasimaco postulaba que justicia es: “Lo que le conviene al más fuerte” y afirmaba que los más tiranos, los injustos, son más felices debido a su tiranía.

Las manifestaciones ante la Suprema Corte alentadas desde el púlpito presidencial, las iniciativas de legisladores de Morena sobre elección de magistrados, la desafortunada conversación con un senador por parte de la ministra presidenta Piña y la colocación de féretros con nombres de ministros enmarcan el conflicto entre poderes constitucionalmente iguales, la escalada simétrica de continuar conduciría a una crisis constitucional.

Debe de investigarse el probable uso de recursos públicos para desprestigiar a la Corte y convertirla en uno más de los villanos que impiden, de acuerdo a la narrativa oficial, que la administración de López dé resultados.

La reciente votación de la Suprema Corte de Justicia invalidando el “decretazo” que buscaba encubrir bajo el manto de interés público y seguridad nacional todo aquella ocurrencia del Ejecutivo provocó, además de la furia y denostación, la publicación de un nuevo decreto en términos muy similares al anterior para proteger bajo el manto de “interés público y seguridad nacional” la construcción del Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuerto de Palenque, Chetumal y Tulum, entre otras obras. La Suprema Corte tendrá que determinar si este decreto viola la suspensión vigente y los señalamientos de un posible desacato. Mi lectura es que no hay desacato, debido a que aún no se concluye formalmente la controversia constitucional y Presidencia no ha sido notificada, lo que sí hay es un claro desafío por parte de López al régimen constitucional de separación de poderes y una búsqueda de validar su narrativa de eterna víctima.

A lustros de la declaración de Colosio: “Yo veo un México con hambre y sed de justicia”, esta sigue ausente en el firmamento mexicano, la brecha entre la oferta de justicia del candidato López y el presidente López, cada día más grande. La promesa de justicia, legalidad y apego a la constitución del sempiterno candidato López reiterada ad nauseam ya en el ejercicio de Gobierno a la basura al igual de sus promesas sobre militarización, corrupción, salud, endeudamiento, economía, infraestructura, medio ambiente, pobreza, federalismo y educación.

La promesa y palabra empeñada de López de no expropiar repudiada, de nuevo, ante la reciente “ocupación temporal” por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de mayo de tres tramos ferroviarios de Ferrosur S.A. de C.V., una empresa de Grupo México para entregárselos a Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. empresa paraestatal sectorizada a la Secretaría de Marina. Ocupación consumada por elementos de la Marina de México. Es más fácil expropiar que construir, en la búsqueda de pasar a la historia se abre el capítulo de hacer caravana con sombrero ajeno. El argumento de “seguridad nacional” a debate así como los efectos en la confianza y prima de riesgo país con las consecuencias económicas y de bienestar de la población que conllevan.

Este acto de autoridad se suma a otros dislates como la cancelación de: Aeropuerto de la Ciudad de México, cervecera de Constellation Brands en Mexicali, cancelación de gasoductos, líneas de transmisión eléctrica, etc, etc. En el primer trimestre de 2023 la inversión extranjera directa fue de 18,636 mdd un 4% inferior a 2022, la primera disminución de en un periodo similar desde que inició la administración de López.

Ante la inevitable rendición de cuentas con predecibles consecuencias vemos al presidente López transformado en Scheherezade Tropical narrando cuentos en busca de mantener distraído al sultán de la opinión pública auxiliado por una corte de aduladores y facilitadores que conocedores de la historia saben que el manto de protección del cual gozan hoy en día se desvanecerá. Seguramente entre los cuentos favoritos de la corte están: Aladino (Andrés) y la lámpara maravillosa, Historia del Joven Holgazán y El hijo de rey con la tortuga gigantesca; prohibiendo el cuento de Alí Babá y los 40 ladrones.

El autoritarismo y Gobierno por decreto desbordado, en los hechos López niega la separación de poderes establecida en la Constitución socavando la aspiración democrática de muchos mexicanos. La autoridad tiene como límites los que la propia Constitución establece, no es tan difícil de entender.

La defensa ciudadana mediante una participación informada y activa en el debate público es primordial así como la búsqueda de que los partidos que ostentan el oligopolio del acceso a los puestos de elección popular abran sus procesos de selección con reglas claras y equitativas para que puedan presentar propuestas atractivas y candidatos viables.