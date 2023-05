Séneca el Joven (4 a.C.-65 d.C.), político y filósofo estoico expresaba: “Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad”. La escuela estoica de Séneca enaltecía virtud como medio para alcanzar la felicidad y en su expresión más antigua sobre causa y efecto, deja lecciones pertinentes para quienes hoy gobiernan.

Esta semana se publicaron leyes y reformas que surgen del bacanal legislativo que escenificaron los trasnochados senadores oficialistas. Las impugnaciones no tardan y con ello aumentará la denostación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de López Obrador.

Ante la Corte formalmente se presentaran argumentos sobre legalidad y constitucionalidad de los actos impugnados, es evidente que no lo son. La confrontación entre Presidente y Corte irá más allá, a discusión la supremacía de un solo hombre sobre la Constitución e instituciones.

La prisa en desmantelar instituciones es evidente. Apropiarse del presupuesto, evitar rendición de cuentas y socavar su futuro son los objetivos. En el corto plazo continuarán las afectaciones en salud, campo, economía, ciencia, militarismo, entre muchos otros fracasos y promesas incumplidas. En el mediano y largo plazo los efectos serán más perniciosos. Merece especial atención la ilegal desarticulación del INAI para evitar rendir cuentas, López Obrador prefiere rendir cuentos, del “colorín, colorado” a un “no somos y iguales” y un lapidario “¿y?”.

Es tarea de todos erradicar la impunidad declarativa de candidatos, hoy convertidos en gobernantes, la mentira y evasión características de la escuela de origen, socavan el ideal democrático y desalientan la participación. México se encuentra en un punto de inflexión ante el incumplimiento de “sacar al Ejército de las calles”. La asignación y privatización de áreas estratégicas de la función pública a favor de las fuerzas armadas nos ubica al borde del abismo. La institucionalidad y respeto a la Constitución de las cúpulas castrenses será primordial en el ocaso de la administración, su comportamiento hasta hoy no ha estado a la altura.

El culpar a un pasado sobre la incapacidad de cumplir promesas es cobarde, concede que el diagnóstico bajo el cual fincaron su campaña y oferta política era inexistente o equívoco. Partiendo de la evidencia la transformación prometida consistía en suplantar en el poder a un grupo, así como transformar su hacienda personal. Las administraciones anteriores sin duda alguna también dejaron mucho que desear, lo señalamos en su momento y el juicio histórico los alcanzó.

López Obrador tiene la obligación sobre el presente y crear condiciones de unidad con visión de largo plazo. No ha honrado la promesa de gobernar con honestidad, las evidencias de corrupción están al orden del día. En la búsqueda de desarticular el sistema de transparencia para que nadie se dé cuenta, además de ilegal, busca tapar el sol con un dedo. La promesa de “¡Al diablo con sus instituciones!” pronunciada por López Obrador el 6 de septiembre de 2006, ante la desarticulación institucional y asfixia presupuestal está en marcha. Sueña con reemplazar al INAI y la Suprema Corte con la mañanera.

En la mimetización del discurso presidencial la alocución de sin endeudarse llegó a Sonora, la cuenta pública evidencia lo contrario. Durazo continúa propalando ahorros inexistentes e ignorando deuda adquirida. Esta semana el Congreso de Sonora rectifica autorización de nueva deuda y se publicó convocatoria para refinanciar 22,047 millones de pesos por un plazo de hasta 30 años, ofreciendo en garantía el 68.19% de las participaciones federales que le corresponden al Estado.

La nueva deuda por 2,100 mdp el plazo de amortización “deberá ser hasta el 12 de septiembre de 2027”, la exposición de motivos argumenta que se tuvo la capacidad de pagar a junio de 2022 la deuda inicial de 2,600 mdp de la administración, omitiendo declarar que en noviembre de 2022 suscribió deuda pública de corto plazo por 2,300 mdp sin autorización del Congreso.

Durazo en noviembre de 2015 expresaba: “Morena se opone a que, sexenio tras sexenio, se trate de resolver la crisis presupuestaria mediante más endeudamiento del Gobierno, que terminarán pagando nuestros hijos y no los culpables de la corrupción y la mala administración de los recursos públicos”. Proponía: “Primero, el castigo inmediato a los responsables directos de la corrupción que llevó al quiebre a las dependencias gubernamentales; segundo, la aplicación de un programa de austeridad profundo para reducir la obesidad del Gobierno; tercero, que los gastos sean eficientes y transparentes y cuarto, definir con claridad las prioridades en el gasto público a partir de las necesidades de la gente y no de las prioridades siempre onerosas de la clase política”. Las reestructuras no generan ahorro, sólo difieren pagos y la posible reducción en sobre tasa generalmente no compensa el pago adicional de intereses por ampliar el plazo.

El juicio generalizado sobre la honorabilidad de los gobernantes surge del abismo entre su discurso fuera del poder a su actuar en el poder, se ubican en la escuela filosófica de Diógenes.

No hay forma de esconder lo evidente, la propaganda pagada sólo sirve para enaltecer frágiles egos, el emperador va desnudo, no hay forma de esconderlo. A nosotros los ciudadanos nos corresponde señalar que lo que es evidente, es evidente así como exigir a quienes aspiren a ser los nuevos gobernantes congruencia, honestidad y transparencia.