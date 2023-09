Candidata Xóchitl

Xóchitl Gálvez es formalmente la coordinadora de los esfuerzos del Frente, pero todos sabemos que es realmente lo que ganó la senadora es la candidatura presidencial. PAN, PRI y PRD criticaron a Morena por no respetar la ley electoral y terminaron haciendo lo mismo. Adelantaron sus tiempos, convocaron a una elección “ejemplar y ciudadana” y en el camino violentaron a sus precandidatos. Los decanos partidistas Santiago Creel y Beatriz Paredes fueron desechados por las cúpulas de sus partidos. Porque la elección de Xóchitl terminó siendo el desafío de una mujer que no figuraba, pero que al final se acomodó a los intereses partidistas.

Xóchitl tiene un carisma innegable. Cae bien, lo mismo en un mercado popular que en una cena de gala. Se sabe ajustar a su audiencia. Es una mujer simpática, con una sonrisa que contagia y con inteligencia emocional. Es luchona, trabajadora, usa genuinamente un lenguaje popular, pero a pesar de que se presenta como una ciudadana lejana a los partidos la verdad es que su vida política está enraizada en el PAN. Aunque se los quiera sacudir, Xóchitl es panista. Aunque los desconozca, Xóchitl está acompañada por el PRI. Aunque los critique de lejos, Xóchitl es candidata del PRD.

Ése es el principal problema de la candidata presidencial-senadora. Xóchitl presume más de 1 millón de firmas ciudadanas, pero el Frente abortó la votación de la ciudadanía para legitimarla. Xóchitl invitó acertadamente al templete a Ceci Flores, una madre buscadora, y a Elsa Ortigoza, una mujer que recolecta y separa basura, pero en la foto más bien figuraron Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano. Xóchitl se vende como una candidata ciudadana, pero carga con marcas desprestigiadas.

La marca del PAN y su negativa a abanderar los derechos humanos. El PAN que tiene en su historial haberse opuesto al reconocimiento del matrimonio igualitario y a la identidad de género desde 2009, de manera sostenida. Xóchil es la candidata del conservadurismo social. La marca del PRI y su corrupción. El PRI de la violencia contra las mujeres de Atenco y de la estafa maestra. El PRI y su falta de congruencia ideológica, el que se declaró socialdemócrata en 2006 y apoyó las reformas “provida” en 18 estados. Xóchitl es irónicamente la candidata que ayudó a sacar al tricolor de la Presidencia en el 2000 y la que hoy trabaja para hacerlo regresar en el 2024. La marca del PRD como el partido en extinción, la izquierda que avanzó derechos, pero que terminó aliada con la derecha que combatió. Xóchitl es la candidata de un partido tristemente vacío.

Un problema secundario es la falta de experiencia y la improvisación de su campaña. El carisma solito no le alcanza para ser Presidenta. Xóchitl necesita demostrar más solidez y tener un buen equipo detrás. Ella sólo ha tenido tres cargos públicos: Comisionada para los pueblos indígenas, delegada en Miguel Hidalgo y senadora. De esos tres encargos se puede hacer un balance y no necesariamente es el mejor. En Miguel Hidalgo dejó demasiados pendientes y no terminó con las construcciones ilegales ni puso orden en las licencias de restaurantes y negocios. Tampoco mejoró la infraestructura como prometió. En cuanto a su equipo la acompañan tres caras demasiado conocidas: Santiago Creel, como coordinador de su campaña, José Ángel Gurría, en la parte económica, y Francisco García Cabeza de Vaca en la seguridad. ¿Qué de innovador podrán proponerle?

Xóchitl tiene el enorme logro de haber revivido a la oposición. Tiene el enorme mérito de haberle arrebatado la candidatura a los hombres de su partido. Tiene la oportunidad de crecer electoralmente, pero difícilmente lo hará si no se sacude contundentemente a los hombres y los partidos que trae detrás y si no pone orden en lo que ella quiere defender. ¿Cómo mejorar la seguridad, defender el aborto y los derechos LGBT, aumentar el salario mínimo, combatir la corrupción y promover la justicia social con esos partidos que la acompañan?