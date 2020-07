CABEZA: Cuando el líder no es líder…

Cuando un “líder” no tiene manejo un adecuado de su equipo de trabajo, donde le renuncian por falta de respeto a sus áreas de trabajo, sus probabilidades de éxito se reducen bastante. Pero cuando de manera constante tiene que recurrir a distractores, a las “cortinas de humo” que usaban en la Gran Guerra (ahora conocida como Primera Guerra Mundial), el problema es mucho mayor.

Ya es enfermiza la insistencia de Andrés Manuel López Obrador para querer imponernos su agenda con el famoso avión que no tenía ni Obama. El País pasa por una crisis grave y, ayer, él estaba feliz hablando de la rifa de un avión cuyo premio no es un avión, además de mostrarle a los medios ese aparato al que calificó como un “insulto” a la Nación.

Claro que la compra fue un exceso, pero el insulto a la Nación es que el Presidente no hable de los temas torales, de los problemas que enfrenta en su equipo de trabajo, de su falta de decisión para hacer ajustes con los que no están funcionando. ¿Qué pasa en México mientras él celebra el regreso de su avión y el “apartado” de un millón de dólares que alguien (supuestamente) ya pagó? Un recuento…

1.- Ayer reportaron que “oficialmente” van 44 mil 22 muertos por Covid-19 en todo el País. Según el conteo Estado por Estado que hace el sitio Coronavirus.app la cifra asciende a 46 mil 215 y con eso ya estamos en el “podio”. Tercer lugar mundial en fallecimientos por detrás del Reino Unido, que tiene 45 mil 759 y una más que sólida ventaja sobre Italia, Francia, India y España. Ese tema debe atacar el Presidente, explicar por qué el País se reabrió sin un plan adecuado, cuál es la razón para que él no use cubrebocas. Aunque no crea en su efectividad, los científicos dicen que sí y nada perdería si decide “poner el ejemplo”. Pero no se le da.

2.- Más de 60 mil asesinatos por el llamado crimen organizado. Sus cabezas en el terreno del combate a la inseguridad están claramente distanciadas. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, anda más concentrado en su posible candidatura a Gobernador y no se entera que el CJNG no es un “montaje” sino una cruel realidad que sigue ejecutando mexicanos en Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Que se habla de un secuestro masivo contra jóvenes empresarios en Puerto Vallarta, lo cual señala que los criminales ya no tienen temor alguno. ¿Cuándo va a quitar del puesto a un funcionario que definitivamente no tiene el perfil del puesto? Respuesta fácil: Cuando lo “destape” para Sonora. Por lo pronto ya lo va a “placear” en una gira donde exclusivamente verán a los yaquis. ¿En serio creen que ese es el principal problema de Sonora? Dense una vuelta por Caborca, Magdalena, Cajeme, Guaymas.

3.- En materia económica, las calificadoras le pegan al País un día sí y otro también. La expectativa de crecimiento va en sentido negativo y llega hasta un menos 10% del PIB. Pero el señor anda feliz con su avioncito y tratando de convencernos de que ya no hablemos de economía sino de “índice de felicidad”.

4.- Su secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, renunció por una razón muy sencilla. Se enteró por la prensa que la Marina iba a estar en algunas aduanas. Sí, el Presidente tiene la facultad de tomar esas decisiones, pero la política elemental (for dummies, dirían los gringos) indica que antes debe “plancharlo” en privado con el responsable del área. Más o menos por ese mismo motivo ya le renunciaron el director del IMSS y el Secretario de Hacienda. Con eso demuestra que líder, lo que se dice líder, no es.

5.- Estamos a finales de julio. Es el séptimo mes del año y es hora que no se reúne, ni siquiera de manera virtual, con los gobernadores. Muchos andan inquietos y hablando de revisar el Pacto Fiscal, lo cual es una amenaza velada para abandonarlo en un momento dado.

Ese es parte de nuestro panorama como Nación. Enfrentamos una crisis pocas veces vista (por no decir que la peor en 50 años) y quien debería ser el guía nos sale con frases efectistas, buscando distractores. ¿Será acaso tan limitado? No creo, mejor dicho, espero que solamente ande distraído… porque sus errores los vamos a pagar muy caro.