Breve interrupción

"Nosotros tenemos la certeza de que no va a haber apagón",

Dilma Rousseff.

Como el director general de la Comisión Federal de Electricidad y el presidente de la República afirmaron que no habría más apagones, era importante darle otro nombre al "incidente". La CFE declaró así en un comunicado: "Es de resaltar que esto no se trató de un apagón, sino una interrupción por causas no atribuibles a la CFE, sino por actos de vandalismo". El mismo documento restaba importancia a la interrupción, la cual sólo "afectó a 10,904 usuarios, menos del 7% del total de usuarios en Playa del Carmen".

Quienes viven en el Municipio de Solidaridad tienen otros datos. Desde hace meses han reportado fallas constantes en el suministro de electricidad. El pasado 4 de junio publiqué en este espacio: "La prensa nacional no lo ha advertido, pero en los últimos meses Playa del Carmen, Quintana Roo, ha sufrido una exasperante serie de prolongados apagones, así como descargas eléctricas que han arruinado enseres domésticos. Y no hay indicios de quemas de pastizales".

Este 20 de junio una residente de Playa del Carmen me escribía que, después de varias semanas, había logrado por fin que le repararan el módem inutilizado desde principios del mes por descargas e interrupciones. "Se descompuso debido a los apagones, al igual que los cargadores de mi teléfono y el refrigerador. Los apagones se siguen sucediendo hasta ayer. A veces le toca a cierta sección de la ciudad, a veces es a la mitad de la ciudad. Excusas, ha habido muchas. Robo de cables, falla de algún transformador. Los trabajadores de CFE dicen que es necesaria una subestación, que las colonias invadidas se cuelgan del servicio, etcétera. Nunca nos dicen la verdad y tampoco lo arreglan".

"Desde que llegué a Playa del Carmen, en 2019, ha habido apagones. Pero este año ha sido, por mucho, el peor. Es inhumano. Hace muchísimo calor para pasar la noche sin ventiladores o aire acondicionado. Los niños, los enfermos que necesitan estar conectados a un respirador en sus casas, nadie les avisa que se va la luz, ni por cuánto tiempo. En los grupos de Facebook hay testimonios desgarradores acerca de las familias afectadas con enfermos en casa".

Playa del Carmen es una de las comunidades que más ha crecido en el País. Requiere urgentemente de inversión en infraestructura. Si es cierto que los constantes apagones son producto de robos, también sería importante invertir en seguridad. El problema es que la CFE ya no se maneja con criterios técnicos, sino políticos. El mismo pecado cometió la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que el 29 de octubre de 2009 prometió que no habría apagones, doce días antes de uno enorme que dejó sin electricidad al 70% del territorio brasileño.

Si seguimos con la actual política, el resultado en México será el mismo. La CFE mantiene monopolios sobre la transmisión y la distribución doméstica de electricidad, pero no solamente no está invirtiendo para mantener estos servicios o mejorarlos, sino que tampoco lo hace en generación, a pesar de que está impidiendo las inversiones privadas en este campo, único en el que se permite la actividad privada. No extraña que los especialistas pronostiquen que tendremos nuevos apagones.

La estrategia inteligente sería incrementar de inmediato la inversión pública en transporte, distribución y seguridad, y la privada en generación. No es solución simplemente llamar interrupciones a los apagones.

Irma Eréndira

Ayer fue finalmente destituida Irma Eréndira Sandoval como secretaria de la Función Pública. Aunque el Presidente la describió como "una mujer de lucha por la justicia", que "cumplió cabalmente", fue reemplazada por su propio subsecretario, Roberto Salcedo Aquino. La razón aparente fue el pleito de su hermano Pablo Amílcar Sandoval con Félix Salgado Macedonio por el Gobierno de Guerrero.

Sergio Sarmiento

Twitter: @SergioSarmiento