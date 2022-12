Andrés en el país de las maravillas

“Si yo tuviera un mundo propio, todo sería un disparate. Nada sería lo que es porque todo sería lo que no lo es. Y al contrario, lo que es, no sería. Y lo que no sería, sería. ¿Lo ves?”, exclama Alicia en la gran obra de Lewis Carol.

Con motivo del cuarto aniversario de la llegada a la Presidencia de la República de López Obrador, partiendo de sus palabras y desempeño de su Gobierno es pertinente evaluar. Diciembre de 2018 marcó para muchos la consolidación de un tan esperado cambio de rumbo en el devenir de nuestra historia. Renovada la esperanza de un renacimiento democrático, por tercera ocasión en este siglo México presenció la transferencia pacífica del poder presidencial, escuchábamos:

“A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México”.

Anunciaba en su primer discurso inaugural una ambiciosa ampliación de los programas asistenciales del Gobierno federal, declarando: “Que los destinatarios de estos programas recibirán lo que les corresponde de manera directa, personalizada, sin intermediarios, con el propósito de que no haya manipulación de los apoyos con fines electorales y que lleguen a sus beneficiarios completos estos apoyos, sin moches ni comisiones indebidas”. Al 30 de septiembre de 2022 reportaban 35’171,038 beneficiarios bajo 974 programas y la participación de 356 dependencias federales y estatales. Intención que ha sido respaldada con un presupuesto generoso, sin reglas de operación claras ni padrones confiables de beneficiarios y al igual que en otros gobiernos estos siguen siendo programas clientelares los cuales han aprovechado con fines electorales. Hay investigaciones ya publicadas de desvíos de recursos para fines privados. Para 2023 el presupuesto asignado a Bienestar es de 414,632 millones de pesos, un incremento del 32% sobre 2022.

Prometía López Obrador “Por eso, ya no va a aumentar la deuda pública. Ese es nuestro compromiso. No gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública”. La realidad es que la deuda año con año ha incrementado, en este año a octubre llevan 702 mil millones de deuda adicional y en el presupuesto de 2023 se contempla deuda por 1.18 billones de pesos. Deuda que equivale al gasto total en Educación (402), Salud (210), Bienestar (414), Defensa Nacional (112) y Marina (42).

Continuaba: “… nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo”. De acuerdo a encuestas y lo publicado, corrupción, opacidad y rapacidad en el ejercicio del presupuesto continúan sin abatirse, la única variante es que en este Gobierno se ha ampliado el número de expedientes reservados bajo una indebida reserva de “seguridad nacional”. Los clanes familiares incrustados en gobiernos son difíciles de ocultar, existen numerosos ejemplos de nombramientos en base a influyentismo de quienes no cumplen con los requisitos de ley, experiencia o capacidad. Los “ministros sin cartera” proliferan y se exhiben sin pudor alguno en los gobiernos que pregonan ser parte de la autodenominada Cuarta Transformación.

En materia de seguridad al anunciar y reconocer de que se trataba de un tema polémico la iniciativa para crear la Guardia Nacional exponía: “Todos los días desde las 6:00 de la mañana voy a presidir, en Palacio Nacional, la reunión del gabinete de Seguridad, en la cual recibiremos el parte o reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas y tomaremos las medidas necesarias”. Recientemente insensiblemente presumió que con pastel de por medio celebraron el haber llegado a mil reuniones, en este mismo lapso el número de muertos, heridos y desaparecidos a lo largo del territorio nacional se ha incrementado. El continuar insistiendo en lo que no evidentemente no funciona es oligofrénico, no se vislumbra capacidad ni intención de corregir. López Obrador: “El ciudadano mexicano en la actualidad está en estado de indefensión. No tenemos policías para cuidar a los ciudadanos”. A cuatro años de distancia no hay cambio.

En materia de economía al hacer una remembranza del desarrollo estabilizador y denostar el neoliberalismo ampliaba: “Porque en México habrá honestidad, Estado de Derecho, reglas claras, crecimiento económico y habrá confianza”. Los planes no han salido como se anticipaban por una pandemia, políticas públicas equivocadas, por no respetar por parte del Gobierno el Estado de Derecho y en gran medida por lo volubles que han resultado las “reglas claras”. Los grandes estadistas trascienden en base a su capacidad de gobernar en tiempos difíciles, adaptarse, cambiar, sumar e inspirar. El producto interno bruto sigue sin recuperar el nivel de 2018, en este lapso la población ha crecido en 4%.

Concluía López Obrador: “Actuaré sin odios, no le haré mal a nadie, respetaré las libertades, apostaré siempre a la reconciliación y buscaré que entre todos y por el camino de la concordia”. Día tras día, el Presidente denosta, calumnia, provoca, miente, inventa datos, incita a la ilegalidad y busca cancelar a quienes no son de su tribu. Evaluado con sus propias palabras es una decepción.

Debemos de aspirar a erradicar los gobiernos de un solo hombre, con sus propios datos, con desprecio al imperio de la ley y cuya visión sea igual a la de la reina de corazones de Alicia: “Primero la sentencia y luego el veredicto”. Para los ciudadanos interesados y apartidistas no nos queda más que seguir alzando la voz, insistir en que la oferta de candidatos no sea los mismos de siempre, articular una visión propia de ciudad, Estado y País para que, quienes aspiren a un puesto público tengan claro que esperamos campañas de altura, promesas sinceras y repudiaremos a los charlatanes de siempre.